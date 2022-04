Ramón Hermida, compañeiro

Dende a Asociación de Comerciantes, Industrias e Autónomos (Acia) de Burela quixeron amosar o máis sentido pésame polo falecemento de José Ramón Hermida Pumares, empresario, docente, director da Academia A Mariña e fundador da entidade empresarial. Por iso a entidade emitiu un comunicado lembrando o seu labor como veciño e impulsor de moitas actividades en Burela.

"José Ramón Hermida foi un pioneiro no eido da formación na comarca da Mariña, así como unha excelente persoa, compañeiro e pai. Un veciño da vila que conta cunha ampla e recoñecida traxectoria no sector da fundación e que participou en iniciativas como a Banda de Música de Burela e Expomar.

Unha persoa que soubo recoñecer que o futuro do comercio e empresas do municipio debía pasar por xuntar esforzos e remar todos na mesma dirección, o que o levou a ser un dos fundadores de Acia Burela coa que colaborou e traballou en todo momento. En definitiva, José Ramón Hermida foi unha peza clave para que o futuro do tecido empresarial e comercial burelés", din os comerciantes, industriais e autónomos.

"Con esta desaparición, para a familia de Acia Burela vaise un dos presidentes máis queridos así como un dos socios que sempre estaba disposto a axudar e a buscar solucións para a problemática dos establecementos de proximidade. Que a terra che sexa leve compañeiro", sinala a Acia de Burela