'Ramón da Academia', un mariñán comprometido coa súa comarca

Hai polo menos 34 anos que Ramón Hermida fundou en Burela a academia A Mariña, e as xeracións que agora contan con trinta e corenta e tantos... pasaron enteiriños por ela, maletín ao lombo e bocadillo na man.

Era un centro punteiro e aberto desde o comezo a múltiples novidades educativas. Quen isto escribe tamén pasou por esta academia: tamén coa mochila pero sen bocata. Tratábase do meu primeiro traballo como "case docente", xa que daquela aínda non rematara a carreira pero servíame para practicar o aprendido e tamén para obter uns cartiños que me facían sentir “independente”.

Despois das clases, que na segunda quincena de agosto estendíanse ata os sábados pola mañá debido á proximidade dos exames de setembro, viñan as charlas con Ramón, gran conversador e sempre sen présa cando o tema a tratar merecía acougo.

Unha vez iniciado o curso escolar deixaba a miña praza vacante para incorporarme ás aulas universitarias pero co compromiso de retomala o 1 de xullo. E así foi ata o remate da carreira. Outras actividades retíñanme en Compostela ata o mes de agosto en que empezaba o meu periplo como asidua dos cursos de verán pola xeografía española; cursos aos que me animaba sempre a ir. "Hai que formarse sempre, ata no verán" dicía. El daba bo exemplo porque nunca paraba.

Nese momento a súa teima era que os estudantes aprenderan a comentar textos (históricos, literarios...) e uns cantos, daquela "aprendices de profesores", axudámoslle a levar a cabo o seu proxecto: un libriño para aprender a facer comentarios editado pola súa academia, cuxa presentación tivo lugar a comezos do mes de xuño do ano 1992. Esta sinxela publicación foi a primeira contribución ao meu currículo e por iso lle teño especial cariño.

Un ano máis tarde, Ramón tamén me convenceu para aceptar unha proposta feita pola Comisión das Festas Patronais: ser a pregoeira. Era aínda moi nova para tales mesteres e dubidaba, pero el cun sinxelo "non se fale máis" deu o asunto por pechado, e a escribir me puxen.

Debeulle gustar porque a partir de entón chamábame sempre para que escribira con certa regularidade no apartado De sol a sol que por entón figuraba en La Voz de Galicia . Cheguei a facer un bo fato deses pequenos artigos, que el revisaba e se encargaba de facelo chegar ao xornal. Ese ano (1994) deu para moitos escritos xa que no verán tivo lugar a denominada "Guerra do bonito", da que eu fun muda testemuña e na que el participou activamente axudando a sacar as redes do barco francés para a súa medición en terra.

Seguimos mantendo un estreito contacto ata a fin do pasado século, distanciándonos despois porque eu xa estaba inmersa na miña etapa compostelá e el na voráxine de ampliar e sempre innovar a súa academia, pero cando nos viamos sempre amosaba o seu amplo sorriso e poñiámonos ao día nos nosos respectivos avatares.

Ata aquí a parte persoal que a min me corresponde pero a maiores, cabe aplicarlle o termo de dinamizador non só da vila burelá senón da comarca, implicado en numerosas iniciativas que deron cumpridamente os seus froitos como a Asociación de Comerciantes, Expomar ou a Banda de música.

Ramón espallou unha semente que agromou con forza na sociedade burelá, deixándonos agora nunha desacougada orfandade cultural.

Moitas grazas, mestre.