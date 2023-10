Ramón Casas: "Na obra queremos amosar que nos anos 70 era todo millorable"

O teatro é parte fundamental na vida de Ramón Casas Oroza (Cangas de Foz, 1956), sobre todo os últimos anos. Desde que se xubilou de seu traballo como mestre en Xove, está á fronte do grupo teatral do colectivo Ollomao, en Barreiros.

Dende cando é vostede afeccionado ao teatro?

Sempre o fun. De feito, sempre traballei moito co teatro escolar cando daba clase. Cando me xubilei, metinme neste mundiño do teatro afeccionado e adícome con bastante intensidade a el.

Cal é o fio condutor da súa nova obra, ‘Pan con chocolate’?

Buscamos unha obra donde se mostrara a recuperación da memoria, como era a vida das persoas que agora teñen 60 o 70 anos cando eran cativas, como o vivíamos. A maioria de nós eramos xente da aldea, e a partires de ahí buscamos textos literarios que fomos consultando para a montaxe da obra.

Desde cando levan traballando na obra?

Levamos prácticamente un ano dende que comezamos coa elaboración do guion. Durante todo este tempo ensaiamos un o dous días á semana. Pero agora, no treito final, ata tres veces.

Como é a súa trama?

A historia empeza cando seis persoas se xuntan nunha festa de xubilación do máis novo deles. Entón empezan a lembrar como era a vida cando tiñan nove ou dez anos, todos os avatares que foron pasando. Fálase do tema da emigración, como a xente tiña que irse para buscar unha vida mellor; da sexualidade; da vida nas aldeas, o rexeitamento que sentían os fillos e fillas de solteiras, o que lles obrigaba a marchar, a importancia que tiña entón a Igrexa na vida da xente e o poder que tiña sobre a educación...

Non sei se a vida de agora é moito millor?

Nós non entramos nese debate, nós reflectimos esa época. Aínda que sempre se tende a endulzar as lembranzas co paso dos anos e che parece que todo era moi bonito, queremos amosar que non todo era bonito como aparece nos nosos recordos, senón que era manifiestamente millorable.

O texto da obra, de onde parte?

Partimos de moitos textos en prosa, como de ‘Memorias dun neno labrego’ de Neira Vilas. Incluso collemos algúns nomes da obra en homenaxe a este escritor galego. Tamén collemos textos de ‘Cousas’ de Castelao e de ‘El camino’ de Miguel Delibes.

Algúns datos técnicos da obra. Canta duración ten?

É unha obra de 90 minutos.

Cantos actores e actrices participan?

Pois son dez en total, pero co equipo técnico somos 12 ou 13 persoas as que estamos detrás da obra.

Imaxino que cando se fai unha montaxe deste tipo espérase que acabe por atopar unha boa acollida, non?

Claro, eu espero que sexa boa. Todas as obras que presentamos ata o de agora tiveron unha acollida extraordinaria. De feito, puxemos dous días de función porque nos colexios vellos de San Miguel de Reinante non hai moito aforo, para 140 persoas, e coas reservas que xa temos non chegaría un día, polo que espero que veña moita xente a vela.

Hai nervios antes da primeira función onde se vai representar esta obra?

Si, evidentemente. Hai un certo nerviosismo, pero a maioría dos actores e actrices son veteráns nisto. Aínda así, sempre hai ese golpe de adrenalina que che da estrear unha obra de teatro.

Cantos anos ten o actor ou actriz máis vello e o máis novo?

Somos un grupo bastante variado. Hai xente que ten trinta anos e outros de máis de setenta. Neste caso, para ista obra, o máis novo ten menos de corenta anos e o máis vello é de casi setenta.

Todos os que participan na obra son xente de Barreiros?

A maioría somos xente de Barreiros, pero dentro do grupo de teatro afeccionado Ollomao temos xente de Ribadeo e de outros concellos limítrofes.

Canta xente son en total dentro do grupo de teatro?

En total somos máis de vinte persoas do grupo de teatro. Este grupo esta dentro do colectivo Ollomao, que ten máis de cincuenta socios.

O grupo de persoas que forman parte don grupo teatral, disfrutades moito?

Si, porque gañar non gañamos nada, o facemos por gusto, porque é algo que nos gusta, sentímonos ben facendo isto, é unha maneira de estar activos, de pasar o tempo. De feito onte o comentábamos. E verdad que se sufre polo nerviosismo, pero a satisfacción por facelo compénsao todo.

Teñen pensado mostrar a obra noutros lugares ademais de en San Miguel de Reinante?

Si, de feito xa tivemos un preestrea en Cangas de Foz e temos datas para representala en A Pastoriza, Alfoz... Seguro que vamos por varios concellos máis para representala.