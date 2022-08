Ramón Acuña, expresidente del club náutico de ribadeo

Recuerda Ramón Acuña que llegó a la presidencia del Real Club náutico de Ribadeo de forma abrupta aunque, en realidad, lo hizo "porque hubo una serie de gente que me lo propuso", según añade, "porque la situación que había era muy mala". Eso sí, ya en aquel momento dijo algo que luego cumplió y que no es nada habitual, aseguró que no estaría más de ocho años, dos mandatos, y así fue, aunque al final le pillase la irrupción de la pandemia. Ahora vive ya apartado de todo aquel ir y venir en Cataluña y satisfecho de su paso por esta entidad.

"Sí que estoy contento de aquellos ocho años", asegura, aunque también matiza que "no me gustó la forma de marcharme, que sí que me dejó un poco de mal sabor de boca, en parte por la pandemia y porque, hay que admitirlo, nos cogió a todos ya bastante cansados porque cuando llegamos la situación era francamente mala y hubo que ir reconduciéndola a base de muchísimo esfuerzo".

Él asegura que durante su presidencia se limitó a cumplir los estatutos "porque esto es un club con unas normas que hay que cumplir. Esto es como si te presentas en política por un partido de izquierdas y en lugar de La Internacional quieres cantar el Cara al sol. Pues oiga, mire, no. Si quiere cantar el Cara al sol preséntese por quien se tiene que presentar. En todo caso, sí que estoy satisfecho de la labor que se hizo".

Ramón Acuña. AMA

Lo primero en lo que se puso fue en "solucionar los problemas que teníamos con Portos de Galicia, que eran graves. Estábamos muy por debajo de otros clubes al llegar y cuando nos marchamos se nos ponía de ejemplo".

Uno de los aspectos de los que se muestra más orgulloso es de "haber conseguido la gasolinera. Eso es un hito importante porque hay muchos otros clubes en principio más grandes que no tienen ese servicio tan importante" y lamenta no haber podido acometer "el cierre de la bocana, que es algo en lo que insistí mucho". Por eso después de tanto trabajo lamenta lo que él detecta que podría ser "un intento de acabar por privatizar al menos una parte de la entidad: la marina seca. Y el socio no se da cuenta de la gravedad de eso porque el club tiene que ser una entidad completa que funcione de forma compacta".

Él consiguió que eso fuese así y dice que como prueba "está el aspecto económico. Cuando llegamos el primer año no había nada de nada, más que deudas, y dejamos allí casi 90.000 euros". Hizo un trabajo "importante con los tránsitos, que era algo que se tenía abandonado y que por lo que veo ahora no se está trabajando tampoco. Se incide en la vela pero yo no lo veo... Nosotros ya lo probamos y la realidad es que no hay gente, es un servicio deficitario y no sé hacia dónde llevará al club".