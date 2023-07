Ramiro Chaves y Xosé Fernández se cuelgan otra medalla en 'su' North West Triman

Ramiro Chaves y Xosé Fernández Segurado son ya unos veteranos en el North West Triman de As Pontes. Este año volvieron a participar en el triatlón coruñés en la prueba de media distancia. Ramiro realizó una gran competición, bajando de las cinco horas para acabar en el puesto 68, mientras que Xosé rozó las 5:40 y acabó en el puesto 190.

"El balance que hago es bastante positivo", dice Ramiro, que analiza la prueba. "En el sector de la natación hice la mejor marca de todas las ediciones, 31:45; en la bici también hice mi mejor marca, 2:38.48; luego, en la carrera a pie tuve que parar tres veces, por calambres, pero hice 1:40.00", comenta. "Me pudo salir un poco mejor, pero acabé contento; sin los calambres a lo mejor podía haber hecho diez minutos menos en la carrera", asegura el mariñano, que firmó su mejor marca con 4:56.44 en su sexta participación.

Uno de los problemas con que se encontraron los participantes fue el calor, "sobre todo en la carrera, al mediodía, porque empezaba a pegar", explica. El deportista del Peña Lar alabó a la organización. "Como siempre, espectacular, cuidan hasta el mínimo detalle", dice el deportista cervense, que a pesar de que ha hecho en este mismo triatlón la distancia ironman, afirma que se siente mejor en la media distancia. "Me veo mejor, porque puedes apretar un poco más, no hay que dosificar tanto y la verdad es que me encuentro más cómodo y con mejores sensaciones", señala el deportista mariñano.

No le fueron tan bien las cosas a Xosé Fernández, que firmaba su séptimo North West Triman. "Me fue regular, sobre todo en la carrera a pie", reconoce. Y es que el mariñano venía de hacer otro media distancia en Zarautz quince días antes y apenas tuvo tiempo para recuperar. "No recuperé lo suficiente", dice.

"La natación fue el mejor sector que hice, en la bici fui dosificando, sobre todo en la segunda vuelta, para poder llegar un poco fresco a la carrera", analiza. "En la carrera los primeros dos kilómetros los hice bien, pero a partir de ahí tuve un punto y no se me quitó en el resto de la prueba", comenta. "Tenía que parar cada poco y sufrí bastante", señala.

El triatlón de Zarautz, uno de los mejores de España, sí que le dejó buenas sensaciones. "Sobre todo es impresionante el muro de San Blas, con rampas del 20% y con un ambientazo increíble, parece que estás en el Tour", comenta. "En la carrera a pie también había mucha gente, fue una gran experiencia, para repetir", subraya.

Pero esta pareja de deportistas del Peña Lar no para, y ya tienen en mente el próximo objetivo deportivo. "En septiembre vamos a ir a hacer el Mediterranean Epic Triathlon, una competición también de media distancia que se disputa en Oropesa del Mar", dice Chaves. "A nivel de participación hay más nivel, porque corre gente que va mucho, pero nosotros vamos cinco días y lo que hacemos en complementar el deporte con el turismo", concluye el triatleta cervense.