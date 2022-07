Ramiro Chaves: "Tocar con Andrés Suárez es algo que no se me va a olvidar nunca"

Me llamo Ramiro Chaves. Nací en Cervo en 1983, estudié en el colegio público y luego en el IES Marqués de Sargadelos. Entré a trabajar en la piscina de Lieiro en 2012 y ya llevo diez años. Me encanta el deporte, primero practiqué el fútbol, pero descubrí el triatlón hace unos años y me encanta y disfruto con él.

¿Cuál fue tu primer trabajo?

Mi primer trabajo fue como monitor de fútbol sala y baloncesto, pero más en serio fue como socorrista en playas.

¿Siempre estuvo en Cervo?

No, estuve seis años en Barreiros y tres en Cervo, y luego, en 2012, ya entré en la piscina de Lieiro.

¿Recuerda algún rescate que le dejara marcado?

Sí, me acuerdo como si fuera hoy, en 2008. Estaba en Barreiros y teníamos bandera roja, pero algunos se saltaron las normas y empezaron a alejarse poco a poco y cuando nos dimos cuenta estaban pidiendo auxilio. Había mucho mar, mucho oleaje, mar de fondo y lo pasamos muy mal, tanto para sacarlos como para salir nosotros.

¿Y qué les dijeron a los bañistas?

Cuando sales estás a tope de adrenalina, sales cabreado, angustiado, porque no solo intentas salvar una vida, sino que pones en juego la tuya. Hubo bronca, ellos agacharon la cabeza.

¿Cuándo descubrió el socorrismo?

Hice el Ciclo de Actividades Física y Deportivas en Burela y cuando vi el tema del salvamento, primeros auxilios, me gustó. Además el medio acuático se me daba bien, siempre me gustó nadar.

También estudió magisterio infantil en Lugo, ¿alguna vez se planteó estudiar la oposición?

Si te soy sincero sí. La empecé a preparar, pero vi que no era lo mío eso de estar tan encerrado, estudiando. Fui a la academia durante tres meses pero lo dejé.

Otra de sus pasiones es la guitarra.

Sí, me gusta mucho, pero a nivel personal, en la intimidad. Es algo que aprendí yo solo, sin ir al conservatorio.

¿Y no toca delante de los amigos?

Depende del día, si estamos animados a lo mejor sí.

¿Qué tipo de música le gusta?

Música de autor, como Ismael Serrano, Quique González, Luis Eduardo Aute, Milanés.

Y Andrés Suárez.

Sí. Lo conocí personalmente y toqué con él en un par de locales. Una vez tocamos en Cervo, en un verano que vino a dar un concierto. Y otra vez en un bar de A Pontenova, donde yo también estaba en ese concierto y toqué con él.

¿Hubo nervios?

Muchísimos. Tú estás ahí, entre gente que es muy buena, y te vez empequeñezido. Es un momento que no se me va a olvidar nunca.

¿Se puso más nervioso entonces que antes de un Ironman?

Mucho más.

¿Qué le ha descubierto el triatlón?

Me sirve para desconectar del trabajo y es un deporte donde estás todo el año en forma. Me encanta y ojalá lo hubiera descubierto antes, porque antes hubiera dejado el fútbol. Me gusta la rutina diaria para preparar una competición.

Con Xosé Fernández.

Sí, a las competiciones siempre vamos juntos, para entrenar es más difícil, porque estamos a turnos. Es mi compañero de batallas, mi confidente, mi amigo... Somos uña y carne, como se suele decir.