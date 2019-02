La Raid Gallaecia recorrerá los 16 concellos de A Mariña y Castropol

Viveiro acogió este martes la presentación oficial de la Raid Gallaecia Expedition Race, una prueba deportiva de aventura y orientación que recorrerá los 16 municipios de la comarca de A Mariña entre el 12 y el 18 de mayo. La competición, organizada por el Club Galiorient Sports de As Pontes en colaboración con el colectivo vivariense Roq Sports, será la tercera prueba del circuito internacional de las Series Mundiales de Carreras de Aventura (ARWS en sus siglas en inglés).

Pablo López, director técnico de la carrera y miembro del Club Galiorient Sports fue el encargado de transmitir los detalles técnicos de la competición. "Este Raid vai percorrer os 16 concellos da Mariña Lucense, saíndo desde o Concello de Muras, e imos cruzar á veciña comunidade de Asturias, concretamente a Castropol", explicó.

Asimismo, avanzó que "en total serán 500 quilómetros de carreira de expedición non-stop, nos que haberá as disciplinas de carreira de montaña, bicicleta de montaña, piragüismo e probas de cordas [tirolina, barranquismo, espeleoloxía]". López recalcó que "desde a organización pensamos que esta vai ser unha boa ocasión para poñer en valor todo este territorio, que é alucinante para este tipo de actividades", alabó.

El presidente de la Federación Galega de Orientación, Javier Alvelo, agradeció la predisposición de todos los organismos públicos y patrocinadores, "xa que non vos ides arrepentir do voso esforzo porque ides ter unha proba de nivel top" y aseguró que se dan "todos os ingredientes para que sexa a mellor proba do mundo destas características".

En la presentación participaron la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro; el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos; el jefe territorial de Deportes de la Xunta, Manuel Otero; el responsable de Deportes del organismo provincial, Pablo Rivera; el alcalde de Burela y presidente de la Mancomunidade de Municipios de A Mariña, Alfredo Llano; así como los regidores de Muras y Castropol, Manuel Requeijo y José Ángel Pérez; y Luis Cordal, como representante del Grupo Gadisa, patrocinador de la prueba.

Todos los políticos destacaron la proyección que puede suponer a nivel turístico la celebración de esta prueba en A Mariña para hacer más visible el patrimonio natural y paisajístico de la comarca. "Só hai 9 carreiras deste tipo en todo o mundo e en Europa só se vai celebrar a nosa e unha en Escocia", destacó María Loureiro.