La RAG reivindica a Del Riego como "ideólogo e arquitecto do galeguismo"

La Real Academia Galega (RAG) y la Universidade de Santiago (USC) iniciaron este lunes en Lourenzá el curso de verano que aborda la vida y obra de Francisco Fernández del Riego, protagonista del Día das Letras Galegas de este año y al que reivindican como "ideólogo e arquitecto do galeguismo", como también fue "traballador incansable da cultura galega, encargado de facer realidade as ideas concibidas por outros compañeiros". En particular alguna de "resistencia cultural en pleno franquismo e que foron esenciais para a preservación e promoción da lingua e da cultura galegas", como el propio Día das Letras Galegas, acontecimiento cultural de primer orden.

La conferencia inaugural del presidente de la RAG, Víctor F. Freixanes, incidió en ese trabajo identitario en lo cultural, lo político y lo social que el de Lourenzá siempre procuró llevar a las instituciones, participando tempranamente en numerosas y variadas empresas como la Federación Universitaria Escolar, el Seminario de Estudos Galegos, el Partido Galeguista y posteriormente la editorial Galaxia, la propia RAG o la Fundación Penzol.

Sobre la trascendencia del ingreso y presidencia de Del Riego en la RAG, Freixanes destaca las gestiones para incorporar a Álvaro Cunqueiro, Ánxel Fole, Xosé María Álvarez Blázquez, Valentín Paz-Andrade, Rafael Dieste, Marino Dónega, Xosé Taboada Chivite o Eduardo Blanco Amor, este último fallecido antes de poder tomar posesión de su silla. Renovó los estatutos de la entidad, estableciendo mandatos de cuatro años cuando antes eran casi vitalicios.

La investigadora y biógrafa de Del Riego, Malores Villanueva, también destacó la recuperación de Cunqueiro para la literatura gallega y su papel de estratega cultural y político: "Foi un arquitecto do galeguismo tremendamente activo", recordando que lo llevó en 1947 y 1954 a estar preso por su actividad antifranquista y que en 1947 presentó un texto al premio de narrativa del Centro Galego de Buenos Aires "que é nun setenta e cinco por cento O cego de Pumardedón (1992), a novela que publicou 50 anos despois e que naquel momento, en plena posguerra, aquí non se podería publicar porque falaba da guerra civil".

Sacrificó su ilusión de ser escritor

Malores Villanueva sostiene que Del Riego sacrificó su ilusión de ser escritor por su activismo cultural y entrega política y Freixanes destaca su trabajo por incorporar a la RAG a personas "que se mantiñan distantes ou abertamente críticas" y que del activismo cultural, el Día das Letras fue asumido por las asociaciones culturales que en gran medida tenían también un activismo cívico, por las libertades democráticas y la reivindicación del idioma.

En la inauguración del seminario participaron la alcaldesa de Lourenzá, Rocío López; el rector de la USC, Antonio López; el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, o el diputado provincial de Recursos Sostibles, Fran Cajoto, quien destacó actos que "nos enriquecen e garanten a nosa capacidade de prosperar".

Entre los ponentes de este martes en Lourenzá, destacan Justo Beramendi, Ramón Villares o Xesús Alonso Montero y también habrá un recorrido por Lourenzá.