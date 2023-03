A RAG presentou no colexio de Lourenzá a nova edición de Primavera das Letras

O colexio Juan Rey de Lourenzá, a terra natal do autor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas, Francisco Fernández Del Riego, acolleu este luns a presentación da nova edición de Primavera das Letras, o espazo virtual que a Real Academia Galega (RAG) dedica ao público infantil.

A Primavera das Letras arrinca coa obra de teatro infantil As cousas de Don Paco, pensada para ler e para que os nenos a representen e que conta a vida do escritor a través dos seus obxectos persoais. Así o lapis Donlapis, o reloxo Baldomero, a cámara de fotos Leica, a máquina de escribir Oliva e a lupa Guadalupa son os encargados de achegar aos máis pequenos a figura de Del Riego.

"Busquei unha fórmula orixinal, divertida e distinta de achegar a rapazada á figura de don Paco dende o aspecto máis humano, pero non só iso, procurei tamén presentar a historia dunha época en Galicia, porque Del Riego é en si mesmo a historia do século XX en Galicia", conta a escritora Eva Mejuto. A obra pódese descargar en primaveradasletras.gal xunto a fichas para colorear baseadas en distintas escenas da obra e marcapáxinas e chapas co Francisco Fernández del Riego debuxado por Lucía Cobo para o público máis novo.

Ilustración de Del Riego con Oliva, de Lucía Cobo

"Nun primeiro momento comecei a construír unha imaxe na que os termos rigor, esixencia, erudición, austeridade e seriedade primaban por riba doutra valores", explicou a ilustradora, "logo de profundar en diversas biografías e entrevistas e de coñecer aspectos máis persoais e vivencias do autor, descubrín esa faceta que tamén o definía de abeiro e proximidade, e que envolveu a miña imaxe dun halo de agarimo e tenrura". "Así naceu o meu particular don Paco", engadiu.

Alén da obra teatral, a páxina web ofrece, entre outros recursos, actividades interactivas que irán medrando ata o mes de maio. Convocarase tamén o concurso escolar ‘Contádenos o voso Día das Letras’.

Ilustración de Del Riego con Donlapis, de Lucía Cobo

ACTO. No acto en Lourenzá, o alumnado de 5º agasallou aos convidados cunha divertida sorpresa tamén en forma de obra de teatro sobre a vida de don Paco. Brais Maseda, Damián Edrosa, Esteban Edrosa e Cristina Otero representaron unha adaptación da mestra Consuelo Borrajo a partir do proxecto Dende a fiestra de don Paco, que traballou na dirección da man da titora do grupo, Dolores Neira.

O acto, no que participou toda a comunidade educativa do colexio de Lourenzá e do de Trabada, foi conducido polo director do centro laurentino, Eduardo Iglesias, e contou coa intervención da presidenta da Mesa Coordinadora don Paco, a alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, e da xefa de Servizo de Coordinación Cultural da Consellería de Cultura en Lugo, Ana Mel.

Ata Lourenzá, ademais de Eva Mejuto e Lucía Cobo tamén se achegaron o presidente da RAG, Víctor Freixanes, e a académica responsable do proxecto, Fina Calsalderrey. "O Día das Letras Galegas é xa o Ano das Letras Galegas, a festa grande da nosa cultura", dixo Freixanes, "hoxe don Paco estaría moi feliz se puidese ver esta fermosa homenaxe que lle rendestes os nenos e nenas e máis o profesorado da súa Lourenzá". Casalderrey tamén aplaudiu o "encomiable labor do profesorado" e desexou que a festa de onte anime aos nenos a defender e preservar a lingua galega, “como fixo don Paco”.

O acto rematou coa proxección da curtametraxe A orixe da nosa lingua guapa , unha película producida pola RAG e lle dá nome a unha sección de Primavera das Letras, Lingua Guapa, que fornecerá o alumnado e o profesorado e infantil e primaria de novos recursos lúdicos e didácticos alén da celebración do 17 de maio.