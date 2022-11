Rafa Blas, maestro, camarero, futbolista y entrenador

A Rafa Blas (Cervo, 1955) ha sido fácil verle en O Almacén, uno de los restaurantes más prestigiosos de la Costa, situado en Cervo, aunque su profesión ha sido la de maestro. Pero tiene un pasado futbolístico. Cuando era pequeño jugaba los domingos con los amigos en un campo de fútbol que había en el pueblo, pero a los 15 años se fuera al Burela.

Allí jugó cinco temporadas, entre juveniles y primer equipo, y luego pasó por el Xove Lago, el Cervo, Candelaria y Celta Barreiros, hasta que se retiró con 32 años. Empezó jugando de delantero centro y luego pasó al medio del campo.

"Estaba siempre bien colocado, era disciplinado tácticamente, hacía lo que me mandaba el entrenador", recuerda Rafa, que era el jugador que mandaba en el centro del campo en los equipos, además de ser el capitán.

Campeón universitario en Barcelona. AMA

A Rafa Blas no se le olvidará aquella anécdota de cuando jugaba en el Cervo y el entrenador era el asturiano Luisín. "Al principio del entrenamiento nos mandaba correr, pero teníamos al portero suplente, José Vicente Mon, que se sentaba en el banquillo y le decía a Luisín: Mira Luisín, aquí estoy entrenando yo para mi puesto".

Otra de las anécdotas más graciosas sucedió en el campo del Mondoñedo, y tuvo que ver con la familia. "Estaba Xexo (su hermano) sancionado, que era el portero, y andaba Luisín preocupado porque no tenía portero, y le dije que me ponía yo", cuenta. "Xexo estaba en la grada, y cuando hacía buenas paradas, se dirigía a mí y me decía: ¡Muy bien Xexo!, como si fuera él el que estaba en la portería, y cuando me metían un gol, cambiaba, y decía: Rafa, sempre fas igual", recuerda entre sonrisas.

El docente cervense ve diferencias entre el fútbol de antes y de ahora, como en los campos. "Recuerdo un campo de fútbol pasado Boiro que tenía un desnivel del 30%", dice.

Su carrera le llevó a los banquillos tras retirarse del fútbol. Entrenó cinco años al Sacido, luego al Xove B, al Cervo pero donde más estuvo fue en el San Román, 19 años, y que desapareció hace un par de años. "No hay compromiso", subraya.

El Xove Lago en la década de los 80. Rafa es el tercero por la izquierda arriba. AMA

En el San Román recuerda como en un partido "puse a diez jugadores negros y el único que era blanco era el portero; eso tuvo que llamar mucho la atención", señala. Y es que el San Román se nutría mucho de jugadores caboverdianos, "que tenían una condición física extraordinaria".

En la televisión Rafa ve algún partido importante, "de Champions, pero desde que dejé de entrenador solo volví una vez a un campo y fue para ver a un chaval al que daba clase". Y es que Rafa Blas ha sido profesor y ha pasado por centros en Loiba, O Barqueiro, Corcubión, Somozas y finalmente Cervo. Ahora ya está jubilado. "No me aburro, me gusta la huerta", reconoce.

"Tienes que poner ahí en la entrevista que fue campeón de España de fútbol universitario con el equipo de magisterio de Santiago", dice, "Jugamos la final en Barcelona en 1981", concluye.