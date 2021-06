El radar de la A-8 en O Fiouco es el segundo con más multas en Galicia

Los radares de la DGT formularon durante el año pasado 2.460.056 denuncias por exceso de velocidad, según revela un estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). De estas, 14.289 las registró el radar fijo situado en la A-8 en O Fiouco, entre los municipios de Mondoñedo y Abadín, que el mismo estudio sitúa en el puesto 27 de los 50 radares que más multan en España, el segundo en Galicia.

Esta cifra de multas se produce a pesar de las limitaciones de movilidad establecidas por la pandemia, que en líneas generales supusieron un descenso del 17,46% de las sanciones con respecto a 2019 en todo el territorio español al haber una reducción de los desplazamientos por carretera de un 25%. En el caso de O Fiouco no se puede establecer una comparativa con el año anterior, puesto que el estudio no ofrece datos de las sanciones que se registraron en ese año. Sin embargo, este radar no figuraba ese año en el ránking de AEA de los 50 que más multaban, por lo que se constata un incremento en el número de sanciones.

En el análisis de estos datos hay que tener en cuentan los días que la autovía permanece con la velocidad limitada a 60 kilómetros o bien está totalmente cortada con el tráfico desviado por la N-634 debido a la intensa niebla. Tomando como referencia únicamente la semana pasada, el martes la velocidad tuvo que limitarse a media mañana debido a la escasa visibilidad que condicionaba la seguridad de los usuarios y la misma circunstancia se dio en la madrugada del miércoles. Los conductores eran avisados con los correspondientes paneles luminosos para que adaptaran la velocidad a las condiciones de la vía.

El jueves por la noche los densos bancos de niebla obligaron a cortar la vía en su totalidad y la circulación no se restableció hasta el mediodía del viernes.

Este fenómeno de densa niebla se sucede a lo largo del año, sin embargo, es en estos meses de finales de la primavera y principios de verano cuando se producen con mayor asiduidad, coincidiendo también con el aumento del tráfico de la época estival.

En Galicia. El de Palavea, en A Coruña, es el más activo