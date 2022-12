¿Qué fue de... Quique Penabad?

Despois de toda unha vida adicada ao ensino e tres décadas na dirección do colexio Santa María de Ferreira do Valadouro, Enrique Penabad, ou Quique, como lle chaman todos, conta que en realidade, contra o que a xente pensa, "os nenos non cambiaron nada e seguen a ser nenos. Por moito que queiramos velos doutro xeito, seguen facendo trastadas. Pode que con outros medios, pero non podemos imaxinarnos a nenos adultos, nin antes nin agora".

Cunha experiencia tan longa, tocáronlle practicamente todas as leis de educación que houbo, e quéixase de que moitas están feitas "por pedagogos que nunca pisaron unha aula. Moitas desas leis había que collelas con pinzas". Di que houbo épocas "nas que se debullaron tanto as materias que non había que memorizar nada, cando sabemos que iso non pode ser así. Eu diría que as reformas que se fixeron ao final foron pasiño a pasiño pola boa influencia do profesorado". E no tocante ao alumnado di que se foron adaptando e lembra que antes se dicía que "un neno que en quinto ou sexto dominaba as catro regras e entendía ben o que lía, facía o bacharelato. Eu case asino iso tamén", e sobre a esixencia dos pais pensa que "antes pedían o graduado escolar e agora, a Eso. Iso non mudou tanto".

Quique Penabad, nunha foto de arquivo. AEP

Tamén lembra que antes "custaba moito falar da FP como boa opción, e cando se empezaba encamiñar, todo volvía mudar. Agora, tres leis despois, por fin se ve que nalgunha rama de FP faltan prazas. Pero isto o que amosa é que con tanto cambio é imposible que se adapte ben o sistema en xeral".

A respeito do que pode ser a diferenza entre alumnado co paso do tempo, Quique si notaba "diferenzas por zonas. Se vives nunha localidade de porto pesqueiro as túas inquedanzas vanse dirixir cara ao mar porque é o que tés máis preto. Se estás nunha contorna rural, vai ser outra cousa. En Ferreira nós adaptabámonos e tratabamos de suplir as carencias que podiamos ter en relación con outras contornas".

Lamenta o baile de leis educativas pois fan que o sistema se resinta e di que se se adaptou foi grazas ao traballo dos propios mestres

E o que si recoñece sen problema é que o tipo de alumnado que tivo foi mudando. "Eu estaba encantado do alumnado que tiñamos: moi sinceros. Hai que pensar que o pandilleo en Ferreira só chegou cando a vila medrou algo máis. Os rapaces desexaban que chegase setembro porque era no colexio onde tiñan os amigos", explica.

E sobre a xubilación, deixa claro que o traballo lle encantaba, pero tamén di que "ao facelo, vin todas as cousas que me preocupaban, sempre pendente do comedor, do bus, alumnado con problemas... E agora vexo que saquei un gran peso de enriba, pero só desde que parei, porque mentres estiven o facía encantado sen parar a pensalo. Polo demais, o que boto de menos é o contacto co alumnado, o motor que tes cando eres mestre".