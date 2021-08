Nerea Lago Cobas: "El quinto puesto en el Mundial es el premio al trabajo hecho"

LA JOVEN DEPORTISTA del Club de Remo de Ribadeo se muestra muy feliz por la experiencia vivida en tierras búlgaras, pero también con un sabor agridulce al quedarse tan cerca de una medalla. Esta participación le ha servido además para tomar ya una decisión sobre su futuro, que quedará vinculado al Centro de Alto Rendimiento de Sevilla, donde compaginará sus estudios con la práctica del remo, siendo supervisada por la federación española.

¿Qué se siente al ser quinta en un campeonato del mundo?

Pues resulta difícil de explicar e incluso de creer. Ya me costaba hacerme a la idea de lo que significaba haber sido seleccionada por España para disputar un campeonato del mundo, así que poder remar en una final fue algo que ni me podía imaginar.

¿Qué conclusiones saca de la experiencia vivida durante el campeonato en Plovdiv?

Pues creo que ha sido un punto de inflexión en mi vida a nivel deportivo y no solo hablo de la competición, sino también de la concentración anterior. Antes de que pasara todo esto tenía algunas dudas sobre mi futuro y con lo que ha pasado las he resuelto. Tenía la posibilidad de irme a Sevilla al Centro de Alto rendimiento, pero también me resultaba duro dejar Galicia, pero ahora tengo totalmente decidido irme a Sevilla.

¿Colma esta quinta plaza sus aspiraciones respecto a su participación en el campeonato?

Regresamos con la sensación de recibir un premio al trabajo bien hecho. Es verdad que no hicimos nuestra mejor regata en la final, pero para mí el balance del Mundial es muy positivo porque he trabajado muy duro durante todo el año con las dificultades añadidas del covid, que además nos afectó directamente durante la concentración en Laias.

¿A qué se refería antes con la afirmación de que no hicieron la mejor regata en la final?

Creo que nos faltó controlar mejor los nervios. Salimos muy fuertes y hasta los 1.000 metros estuvimos entre las tres mejores tripulaciones, pero a partir de ese momento nos vimos superadas y tal vez nos faltó un punto de conjunción para acabar mejor la regata. Creo que nos pasó factura el hecho de no poder entrenar juntas en el agua todo lo que hubiéramos necesitado por causa del brote de covid que hubo en la concentración. Es verdad que hicimos mucho remoergómetro individual, pero tal vez nos faltó más remo en el agua respecto a otros rivales.

Su quinto puesto a nivel individual parece también muy meritorio para un club como el de Ribadeo.

Desde luego, creo que tiene mucho mérito que un club humilde de un pueblo pequeño se vea representado en este tipo de competiciones, habla muy bien del trabajo que se está haciendo.

¿Y ahora que? ¿Tiene algún objetivo más marcado para este año o cierra ya la competición para centrarse en el que viene?

Me queda el campeonato de España de remoergómetro, que será en Navia, al lado de casa. Pero ahora estoy centrada en la llegada al centro de alto rendimiento, una vez en Sevilla valoraré con mi entrenador si sigo perteneciendo al club de remo de Ribadeo o si ficho por otro club.