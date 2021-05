El quinto cierre temporal de parte de la hostelería arranca en Viveiro

El brote con origen en Viveiro provoca que el municipio regrese este sábado a las restricciones del nivel alto decretadas al subir la incidencia acumulada del covid-19 en el concello, que este viernes sumaba 41 casos, según los datos del Servizo Galego de Saúde y que en realidad hacen referencia a los registrados el jueves a la seis de la tarde. El brote, en su totalidad, sigue sumando contagios al registrarse tres nuevos durante esa jornada, lo que aproxima la cifra de afectados en los tres concellos —también hay casos en Xove y Cervo— a los setenta.

La cercanía de Viveiro con esos concellos y las amplias relaciones por razones laborales o de familia, junto al hecho de que el municipio vivariense sea el más poblado de la zona occidental, motivan también que las posibilidades de que haya contagios en el mismo sean mayores que en otros de menor población y tamaño.

En Xove continúan realizándose pruebas diagnósticas PCR para tratar de detener cuanto antes la propagación del coronavirus. El Sergas está citando a todos los contactos conocidos de estas personas contagiadas.

En el concello xovense surgieron nuevos casos en las últimas horas, si bien no figuran aún en la contabilidad oficial. El gerente del área sanitaria, Ramón Ares, indicaba en la mañana del viernes que había ocho contagiados.

También por debajo de nueve se encuentra el concello de Cervo, donde la situación ya parece estable, según el mismo responsable sanitario. La situación de la mayoría de los contagiados es leve, dado que muchos son asintomáticos o presentan una afección ligera de la enfermedad, salvo los que están en la Uci del Hula, en la capital lucense, un joven de 35 años y su padre.

Los contagios en los tres concellos rondan los 70

La localización de otro positivo en una trabajadora del geriátrico Domusvi de la ciudad hizo que se sometiese a un cribado al resto de integrantes de la plantilla y residentes, aunque el mismo dio un resultado satisfactorio al ser todos negativos en el test que les efectuaron, lo que ha supuesto un alivio para todas las personas relacionadas de una manera u otra con este centro residencial.

OTROS PERJUDICADOS. El malestar se mantiene entre la hostelería afectada por el cierre al no tener terraza o ser insuficiente su capacidad para que resulte rentable seguir funcionando. Es el caso de la gerente de la cafetería Panadería de Covas, María de los Ángeles Crespo, que considera contradictorio que ella tenga que cerrar y los vivarienses "puedan ir tomar un café a Xove o que en los supermercados no hay reducción de aforo".

Su enfado aún es mayor debido a que tenía previsto contratar a tres personas de cara al próximo mes de junio y a causa de este cierre se vio obligada a suspender dichos contratos. Además, lamenta las pérdidas que sufre en su panadería, puesto que surte al 90% de los bares y hoteles de Cantarrana, y también tiene que reubicar al empleado que hace el reparto, que ahora solo podrá distribuir a los supermercados.

En la vía intermedia está el bar A Curva, situado en Xunqueira, que ofrece comidas y quedará con un aforo de solo cuatro personas en terraza, por lo que se plantea ofrecer los menús para llevar. "Non sei se pensan que temos poucas vacacións, porque na hostalería non hai contaxiados", ironiza Luisa Lamas, la gerente, que confiesa que ya tuvo que prescindir de un empleado a media jornada. Ella es partidaria de que el sector se movilice para defender sus derechos, "porque así perdes clientes, porque a xente cambia de costumes, tes que pagar igual os gastos e pechado non ganas cartos", sostiene.

El hotel O Val do Naseiro reabre sus terrazas

El hotel O Val do Naseiro mantiene su reapertura este sábado, aunque solo ofrecerá al público general las terrazas y zona ajardinada, según la propietaria, Ángeles Galdo. Las comidas en el interior del restaurante tendrán que esperar, pero sí puede mantener las pernoctas que tenía contratadas y estos clientes sí podrán usar el salón de eventos.



Con medidas

El establecimiento participa en el programa Elixe Galicia, por lo que recibirá en junio dos grupos. La Xunta autoriza que estos puedan comer en el salón con distancias, mascarilla, ventanas abiertas y sin juntarse los grupos. El negocio llevaba meses cerrado.