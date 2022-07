Un quinteto del CN Xove para nadar y soñar

La piscina de Cervo medirá durante este fin de semana los sueños de cinco nadadores del CN Xove, cuatro chicos y una chica, que serán los únicos representantes mariñanos en el campeonato gallego infantil de verano, que congregará a casi 250 participantes de 27 clubes de toda la geografía autonómica.

Emma Buján será la única representante femenina del club xovense, mientras que el elenco masculino para competir en pruebas individuales incluye a Iago Pérez, Mateo Rodríguez y Mateo Díaz, acompañados por Sergio Romero, que será el cuarto relevista en la prueba de 4x100 metros libres, la única con presencia xovense en las citas de relevos.

Los cinco deportistas mariñanos, que habitualmente entrenan en la piscina de Xove, están ahora aclimatándose a la piscina de Cervo, la única de 50 metros de la provincia de Lugo, para intentar dar lo mejor de sí y rebajar sus marcas, ya que la pelea por las medallas parece muy complicada, salvo sorpresa.

Emma Buján disputará los 50 y 100 metros libres, donde parte en las posiciones totales 27 y 29 según sus tiempos de 31.25 y 1.08.87. Si consigue estar por debajo de esas marcas tendrá opciones de mejorar dichas posiciones e incluso quedar entre las diez mejores de su año.

El gran momento para el CN Xove llegará en la prueba de 50 metros libres masculinos, con triple participación. Mateo Rodríguez cuenta con el mejor tiempo de los tres, aunque muy cerquita están Iago Pérez y Mateo Díaz. El primero es, además, el más joven de los tres y podría dar una gran alegría al club xovense si nada por debajo de sus registros, ya que solo hay seis participantes de su edad con mejores tiempos.

Iago Pérez y Mateo Rodríguez repetirán en los 100 metros libres, aunque con menos opciones para estar cerca de los mejores e incluso Iago Pérez tiene también marca para poder disputar los 200 metros libres.

La participación xovense se completará con un relevo de 4x100 metros libres que además de los tres mencionados contará con la presencia de Sergio Romero.

PRESENTACION. El acto de presentación del campeonato tuvo lugar el 6 de julio en la piscina cervense, con la asistencia del alcalde, Alfonso Villares; el concejal de Deportes cervense, David Rodríguez; las concejalas de Deportes y Cultura de Xove, Cristina Iglesias y Dolores Meitín; el presidente del CN Xove, Alberto Pigueiras; y el presidente de la Federación Galega de Natación, Carlos Touriño.

Las dos jornadas cuentan con sesiones de mañana y tarde, arrancando a las 10.00 las matinales y a las 17.00 las vespertinas.

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, recordó que "é a segunda proba desta magnitude que acolle a piscina en menos dun mes, logo do Galego Alevín que tivo lugar en xuño" y añade que "grazas ás privilexiadas instalacións que temos no Concello e á estreita colaboración que mantemos co CN Xove, que atraen este tipo de campionatos cun grande impacto para a nosa zona xa que se estima que se despracen a Cervo unhas mil persoas na fin de semana".