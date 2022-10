Quince empresas melloraron en dixitalización grazas a un plan do GDR Terras de Miranda

QUINCE EMPRESAS e proxectos do sector turístico e o agroalimentario beneficiáronse do servizo de asesoramento en dixitalización grazas a un plan do GDR Terras de Miranda, no que é xa a súa segunda edición deste proxecto de mellora da dixitalización posto en marcha pola entidade.

Destas firmas, sete repiten por segundo ano a súa participación no programa, profundando así no seu proceso de dixitalización. Durante este programa os participantes recibiron un asesoramento individualizado, no que se realizou unha diagnose de necesidades, se propuxeron accións de mellora e se traballou na formación e desenvolvemento de ditas accións.

Uns resultados que se deron a coñecer o pasado xoves no transcurso dunha reunión dos integrantes do GDR, asistindo como representantes Ángeles Rodríguez, vicepresidenta do GDR 1 Terras de Miranda e primeira tenente de alcalde de Mondoñedo e Elena Martínez, xerente do GDR 1 Terras de Miranda.

Un encontro no que tamén se avaliaron os resultados doutro dos proxectos, neste caso o de Creación dun Club de Produto de Ecoturismo. Un novo proxecto do GDR que ten como obxectivo xerar unha alianza estratéxica entre os diferentes axentes do territorio baseada nos principios da calidade e sostibilidade.

Para a creación do Club de Produto de Ecoturismo establecéronse as bases do club e o seu modelo de xestión. Ademais, definíronse, por sectores, os requisitos a cumprir polas empresas ou entes que participen no club e as accións que promoverá o club no curto prazo desde a súa creación.

O GDR-1 Terras de Miranda reiterou con estes proxectos o seu apoio e colaboración para a actualización dos sectores primarios e terciarios e a consolidación dunha oferta turística sostible e de calidade, de cara a conseguir o desenvolvemento económico e sostible do territorio.