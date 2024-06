Quince bandas pelean por entrar en el line up de Resurrection Fest 2024

El Resurrection Fest ya tiene a las quince bandas finalistas del Band Contest 2024. Han participado más de medio millar de grupos, de todos los estilos y lugares del mundo, para poder formar parte del line up de este año en Viveiro.

Desde la organización, y a través de sus redes sociales, han dado a conocer estas bandas y reconocen que cada vez es más difícil realizar una selección "debido a la calidad de las propuestas" y agradecen la participación de todos los grupos.

Las bandas finalistas, que podrían participar en el Resurrection Fest 2024 entre los días 26 y 29 de junio son: Against Myself, Anzv, Ashes in the Ocean, Awake Consciousnes, Blind the Eye, Darmage, Deriva, Her Anxiety, Malkeda, Marabunta, Public Intoxication, The Blackening, The Descent, Vatican Spectrum y Where the Oceans Fall. Será el público el que elija a las tres bandas que participarán a través de un formulario que se podrá encontrar en bandcontest.resurrectionfest.es.

Horarios de cuándo tocará cada banda

Además, la organización también ha dado a conocer ya los horarios en los que tocarán todas las bandas entre el miércoles 26 y el sábado 29 de junio.

Entre los cabezas de cartel, la banda The Offspring tocará el viernes a las once y media de la noche; Megadeth lo hará a las nueve el sábado y a continuación actuará Avenged Sevenfold; la mítica banda Alice Cooper tocará durante el primer día, el miércoles, a las siete y cuarto de la tarde. También han anunciado la incorporación de Kerry King Music, el mítico fundador y guitarrista de Slayer, y también se une Empire State Bastard.