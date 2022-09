Iván Recalde: quince años celebrando goles

Hablar del equipo de las Escuelas Deportivas de Lourenzá y de gol es sinónimo de hacerlo de Iván Recalde. El gran capitán del equipo que dirige Roberto Ramallal lleva ya quince temporadas consecutivas marcando goles. A sus 39 años continúa siendo una referencia ofensiva en Primera Autonómica y ya fue capaz de ver portería con solo dos jornadas disputadas.

Antes de jugar en el equipo aficionado del Lourenzá, Recalde estuvo tras salir de la etapa de juveniles cinco temporadas en otros clubes mariñanos, como el Iberia, el Xove Lago o el Foz. "Gardo moi bos recordos de todos, pero se me teño que quedar con algún escollería Foz", señala el fino atacante laurentino, que estuvo en Tercera División con el Xove Lago y en Preferente con los otros dos equipos.

Tras volver a Lourenzá ya no se marchó más. Delante de su gente labró su espectacular carrera en el fútbol aficionado, por el que siente absoluta devoción.

"Tiven moita sorte coas lesións, xa que non lembro un percance grave en toda a miña traxectoria, algo básico para poder xogar tantos anos. É verdade que a pasada tempada tiven máis problemas físicos, pero penso que foi como consecuencia da volta da pandemia. Este ano puiden facer mellor pretemporada e atópome moi ben", señala el jugador, que lleva varias temporadas por encima de los 20 goles e incluso fue capaz de alcanzar la treintena de dianas.

"No exercicio do último ascenso a Primeira Autonómica, con Rego como ades-trador, lembro que marquei 30 goles en 30 partidos e que xogara todos os minutos da tempada".

Recalde es uno de los pocos veteranos que quedan de las mil batallas libradas en Lourenzá por una generación inolvidable. Jugadores como los hermanos Rego, Lucas, Omar, Pachi o Montxo han ido dejando el equipo, aunque continúan todavía su hermano Noé, Jorge o Garrafín, como abanderados de la vieja guardia.

Además, en las últimas semanas parece que vuelve Suso Foro, otro histórico del club. "A verdade é que boto de menos a todos, pero por enriba do resto a Montxo, non so por todos os anos que xogamos xuntos, senón pola amizade persoal que teño con el. Gústame moitísimo o fútbol e por iso sigo, pero agora mesmo podería dicir que hai máis dun 90 por cento de posibilidades de que esta sexa a miña última tempada", analizó.

NUEVAS GENERACIONES. Si alguien puede hablar de las diferencias entre el fútbol aficionado actual y el de las décadas anteriores es Recalde, que no comparte todas las teorías sobre el descenso de nivel, aunque sí cree que la dedicación y el amor por el fútbol es menor en las generaciones más jóvenes.

"Poido comprar o feito de que os rapaces de agora teñen moitas máis opcións, ademais do fútbol, polo que seguramente lles gusta menos que aos das xeracións anteriores, pero creo que o nivel é similiar ao de fai dez ou 15 anos. En Lourenzá, que apostamos pola canteira dende sempre, temos agora un grupo de rapaces de 21, 22 ou 23 anos que son a base do equipo e que están moi ben preparados porque xa levan anos xogando en ligas galegas ou en competicións provinciais de afeccionados" .