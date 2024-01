"Os pellets son un problema a maiores para o sector do mar"

En 2008 Basilio Otero tomou o testemuño na confraría de Burela. Ademais, dende 2014 é presidente da federación provincial e en 2017 deu o salto á Federación Nacional de Cofradías.

As confrarías perderon peso dende que as vendas das lonxas pasaron ás empresas. Reclaman a equiparación coas organizacións de produtores, con que obxectivo?

As OPP teñen acceso a fondos que as confrarías non reciben e poden facer moitas actuacións, como estudos para a implementación de melloras para a descarbonización e outros. Nós non temos dereito a eses fondos europeos e temos que traballar a pulmón. Cando a Comisión Europea (CE) diferenciou entre as asociacións, deixaron as confrarías á marxe, cando son fundamentais. Hoxe temos unha carga burocrática tremenda, que non fan outras organizacións, pero non tivemos incremento de recursos e entendemos que é discriminatorio.

Hoxe faltan mandos e titulados na pesca. A falla de remuda pon en perigo a pesca profesional?

Non, hai 2.023 anos pescaba San Pedro e dentro de 2.023 van pescar tamén. O ser humano sempre comeu peixe, sempre vai haber pescadores, pero igual hai que mudar o modelo conceptual dos barcos que temos. Hai que mirar para o norte de Europa, onde os barcos son máis grandes e eficientes. Se pensase que a pesca se vai acabar non estaría aquí.

A frota sufriu un axuste nas últimas décadas en canto a capacidade, pero dende Europa lanzan dúbidas. Cal é a realidade?

Reduciuse en número, pero tamén se avanzou moito tecnoloxicamente, porque todos os barcos teñen internet satelitario, conectividade como na casa, pero hai que convencelos de que os quilovatios non son capacidade extractiva (esforzo pesqueiro), pero si son seguridade, frescura do peixe, conciliación familiar e descanso do personal, porque chegas antes a terra. As GTs, que indican a tonelaxe dos barcos, son comodidade para a xente. A través do Consello Consultivo do Sur de Europa pedimos a implementación de GTs sociais para ter mellor habitabilidade, pero as organizacións non gubernamentais non están coformes por medo a que aumente a capacidade extractiva. Europa agora non está pola labor.

Como vai a formación de novos titulados?

Tivemos unha reunión en Viveiro estes días da FP dual. Agradezo a resposta dos armadores de Burela que asistiron. Hai que mudar un pouco o sistema que tiñamos. Non hai que inventar nada, pero sacar a formación a pé de porto foi un atraso.

Vai cambiar o veto á pesca nos ecosistemas vulnerables?

A perspectiva de modificala é mala, agora de 87 pásase a 115 zonas vedadas. A CE dixo que pese a ser máis espazos son menos millas, pero están máis dispersas, e Burela é a máis prexudicada a nivel nacional, ao ter moito palangre.

Como repercutiu isto no último ano?

Houbo un descenso do 30% na facturación dos barcos de palangre.

Tamén faltan informes sobre a incidencia da eólica mariña.

Temos recorrido e estamos esperando a que se pronuncie o Tribunal Constitucional. Hai informes que non se trasladaron e outros levan tempo, pero ten que pedilos a Administración.

Hai novidades sobre o regulamento de control da actividade?

Estamos pendentes dunha reunión coa Secretaría Xeral de Pesca porque non están claros os prazos nos que vai entrar en vigor cada medida desa norma. Estanse probando dispositivos.

Que balance fai da obriga de descarga dos descartes?

O propio Parlamento Europeo recoñeceu a dificultade de levala a cabo. A xente do mar foi cumpridora, iso é unha demostración máis de que non hai tanto descarte como se dicía.

Como leva o sector a vertedura dos pellets de plástico?

Sorprendidos e mal, porque está tendo unha repercusión que non entendemos. É certo que non se pode normalizar un problema medioambiental nunca, pero calquera galego asinaría porque nas nosas costas só houbese 27.000 quilos de plástico. Non entendemos o balbordo que hai con este vertido, máis alá de que estamos ás portas das eleccións.

Afecta ás vendas das lonxas?

O prezo do peixe está polo chan, sendo xaneiro un mes malo, é un problema a maiores. Hai pellets en Asturias ou Cantabria, están en prealerta en Canarias, pero non hai ruído coma en Galicia.

Sobredimensionouse o problema?

O plástico é prexudicial para o medio ambiente, onde está en forma de petróleo, pero isto está sobredimensionado. Aínda hai algo máis grave, empezan a recollerse boliñas que se analizaron e non son deste vertido.

Hai debate sobre a toxicidade.

Hai investigadores de todo tipo, pero se as boliñas non son dixeribles polos peixes, no hipotético caso de que as traguen accidentalmente van quedar no tracto dixestivo. Se todos comemos sen tripas e limpamos o peixe, non hai problema. Penso que hai que concienciar a xente de que o plástico ten que ir ao contedor amarelo e se se ve un na rúa, hai que levalo ao contedor, senón van acabar chegando ao mar. É simpático ver algún cargo político e persoas recollendo boliñas e ao que hai arredor non lle tocan.

Falando de prezos, o sector pide a baixada do Ive aos productos pesqueiros. Por que?

É fundamental. Baixando o Ive vai ser máis barato e vaise incentivar o consumo. A xente di que o peixe é caro, se llo sacas non se grava, polo que os intermediarios van poder comprar e vender máis barato. Nos países de arredor teñen os tipos máis baixos.