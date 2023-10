José Díaz: "Quiero que los lectores se identifiquen con los poemas"

Después de publicar dos libros de cuentos y relatos cortos, Sesentaynueve en 2014 y Área 51 en 2020, y una novela, Ave María, en 2015, José Díaz (Coaña, Asturias, 1975) regresa con una nueva publicación, en este caso un poemario, Y ahora que has llegado, ¿cómo te digo adiós?.

¿Por qué se decantó ahora por la poesía?

Empecé escribiendo poesía de niño. Mi hermano y yo, como muchos otros niños de pueblo, éramos aficionados a entrar en casas abandonadas y en una de ellas había muchos libros. Uno de los que descubrí fue La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Tendría unos 12 años y me encantó. Y empecé a escribir poemas y siempre tuve esas ganas de publicar poesía.

¿Se puede encontrar alguna de esas primeras poesías en el libro?

La mayoría son de los últimos dos años, pero sí es cierto que recopilé algunas de las que más me gustaban de aquella época y están en el libro, aunque les di un toque más maduro.

¿Se pueden identificar?

Es posible que sí, porque aunque llevan algún retoque aún se deja ver aquella inmadurez.

Dice que este poemario es un homenaje a la lírica.

Sí, porque fue lo que me aficionó a escribir. Es un género que se lee poco y aporta mucho e incluso la prosa tiene poesía porque un libro bien escrito rezuma poesía. Yo creo que a quien le guste leer, debería leer poesía.

¿Cómo estructuró los poemas?

Quería que respondieran a un patrón. Todos tienen como hilo conductor el título, que tiene ese doble sentido de, por un lado, ahora que tengo algo, cómo voy a hacer si algún día lo pierdo o, la otra opción es la de la manera de decir adiós a algo cuando todo es efímero. Las poesías juegan con ese doble sentido. Quería, que de alguna forma, los poemas dieran que pensar, pero también que fuera una poesía que se entendiera.

¿Cuál era el objetivo del libro?

Quiero que los lectores se identifiquen con las poesías y eso fue algo que la editorial, Punto Rojo, vio y me gustó. Ellos creen que es una poesía que va a llegar a la gente y les agradezco que hayan confiado en mí, que soy un desconocido, y en un género como la poesía. Prefiero que sea un libro que se lea a que se venda.

El poemario cuenta con la colaboración de artistas que le hicieron ilustraciones.

Sí, todos mis libros llevan ilustraciones porque me gusta que sean lo más artísticos posible. Alfonso Otero Regal tiene unas ilustraciones en tinta negra que son muy visuales y lleva ocho que le dan mucha vistosidad, también lleva otra de David Catá y la portada es de Martín Cal.

Inició las presentaciones en Madrid.

Me gustan las presentaciones y me hace ilusión ir a Madrid porque es la ciudad literaria por excelencia. Firmé ejemplares en el Corte Inglés y después tuve un encuentro con lectores en el restaurante Ajo y Sal, quea mí es un formato que me gusta.

¿Y en A Mariña?

El sábado 28 estaré en Burela, a las siete y media, en el restaurante O Sargo, donde invitaremos a un vino a los asistentes. Y el 3 de noviembre, a las ocho, en el complejo Regal Xunqueira de Viveiro.