Joe Álvez: "Quiero que la gente disfrute de mis fotos"

Lleva más de media vida con el objetivo en la mano. O, quizás, lleve ya la vida entera ya que heredó de su padre, Pepe Álvez, también fotógrafo de El Progreso, su pasión por la cámara.

Joe Álvez -como llaman sus amigos a José María Álvez- hace veintiocho años que comenzó a hacerle fotos a la actualidad, de los cuales lleva veintisiete vinculado a El Progreso, mayormente desde A Mariña, comarca de la que este lucense se siente ya "adoptado" y que tiene un gran protagonismo en su recién estrenada web, www.joealvez.com, que echó a andar hace casi un mes.

JOE ÁLVEZ

"El 90 por ciento de las fotografías que se publican en la página fueron hechas para El Progreso desde que llegué a A Mariña. En esta profesión de fotoperiodista, conoces a mucha gente y les sacas fotos. Por eso, decidí también hacer la web. Primero, para tener una galería propia en la que mostrar mi trabajo sin cortapisas pero también para que la gente las disfrute porque, seguramente, verá a alguien conocido", dice Joe Álvez.

La web echó a andar, en parte, por la insistencia de sus amigos Segundo Fernández, diseñador gráfico, y Diego Vilariño, programador informático. Ambos socios de la empresa Sond3.

"Me animaron a hacerla y yo les dejé libertad para que la diseñasen como quisieran. Y me gustó mucho el resultado. La página gira en torno al objetivo de la cámara y reproduce el movimiento del obturador y también el grano de la fotografía analógica. Es visualmente minimalista y su composición refleja diferentes ritmos de visualización en cada una de las seis series fotográficas", describe Joe Álvez.

JOE ÁLVEZ

Las seis series en las que está estructurada la web reflejan los temas que más apasionan la mirada de este fotógrafo, en los que el mar es uno de los grandes protagonistas. Estas series son: Chapapote... Nunca Máis, sobre la marea negra del Prestige; Campo do Oso, dentro del curro, acerca de la Rapa das Bestas; Resurrection Fest, que engloba imágenes del festival; Salitre en la sangre, sobre la actividad pesquera; Surfeando gigantes, con imágenes impresionantes de este deporte, y Mariñanos de interior, donde retrata a gentes de los pueblos interiores de la comarca.

En cada una de estas series, hay entre 15 y 40 fotografías. En total, todas ellas suman 170 fotos que transmiten, sobre todo, emociones en estado puro.

"No sabría decir cuál serie es la que más me gusta. ¡Esto es como el que tiene cuatro hijos y le preguntan cuál le gusta más! Por emociones, te diría que las que más me gustan son las del Prestige. Pero también las de la serie Mariñanos de interior porque refleja a esa gente de A Mariña que no vive del mar. Lo que pretendo con esto es que la gente vea las fotos y las disfrute. Esto mismo se podría hacer difundiéndolas en redes sociales pero la web es un espacio más privado y que puede estar al alcance de la gente, para verlas no para descargarlas, en cualquier momento", dice.

JOE ÁLVEZ

Cada cierto tiempo, Joe Álvez renovará la galería incorporando nuevas series temáticas, fruto también de su trabajo como fotoperiodista en la mayoría de los casos. Un trabajo que, según cuenta, le permitió sobre todo "tener acceso a muchos sitios a los que no tendría si no me dedicase a esto". Como, por ejemplo, subirse a un helicóptero o a un barco.

"Hay muchas experiencias que no se viven de otra manera. Es por eso que me gusta hacer fotoperiodismo, el único tipo de fotografía que hice. También te permite hacer fotos con gente y hay un montón de anécdotas. Quizás, los temas de sucesos sea lo que peor lleve porque hay que tener mucha sensibilidad para no faltarle al respeto a nadie y, al mismo tiempo, poder hacer tu trabajo", cuenta.

De todas sus fotos, algunas de las más complicadas de hacer fueron las de la Rapa das Bestas. "Hay que correr, encuadrar, disparar y vigilar que no te patee el caballo. Son muchas cosas a la vez y esto se hace especialmente complicado cuando pretendes hacer esas fotos desde muy cerca, como me gusta a mí", apunta.

JOE ÁLVEZ

Joe Álvez comenzó a tomar contacto con la fotografía en su propia casa, observando a su padre y experimentando en el laboratorio donde aprendió a revelar fotos analógicas en blanco y negro.

"Yo mismo revelaba mis negativos y luego los metía en la ampliadora para convertirlos en fotografías", señala Joe Álvez, un amante de la fotografía analógica que le permite, según cuenta, "pensar mejor los encuadres".

Una fotografía elaborada, como los buenos guisos, de un modo más lento y a la que llegó de la mano de su padre: "De su forma de trabajar y de sus fotos, lo saqué todo", reconoce Joe Álvez.