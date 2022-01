"Quiero estudiar Enfermería porque vi que me encantaba"

NO ES FÁCIL empezar una nueva vida lejos de donde naciste, pero Lenise Sofía Lopes Monteiro dio el paso hace tres años porque su padre, que vive en Burela, pensó que España era una buena oportunidad para formarse. De momento, el tiempo le ha demostrado que tiene cualidades para cuidar a los demás y espera poder hacerlo como enfermera, un trabajo que le apasiona.

¿Cómo fue su integración aquí?

Llegué con 16 años, hace tres, sin conocer nada del idioma y tampoco sabía que se hablaban dos, gallego y castellano, así que fue un poco difícil al principio en el instituto, porque aquí es distinto a Cabo Verde, más adelantado. Empecé primero de bachilleraro en el IES Monte Castelo y las asignaturas que más me gustaban eran Filosofía y Religión, pero no se me daban bien las Matemáticas e iba a clases de refuerzo para las lenguas.

¿Y la cosa mejoró cuando cambió a un ciclo?

Sí, dejé bachillerato y no me arrepiento y, aconsejada desde el centro, me matriculé en el ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y la verdad es que muy bien. Me gustó mucho lo que aprendí y cuando fui a hacer las prácticas al hospital me di cuenta de que es a lo que quiero dedicame, porque vi que me encantaba, aprendes mucho porque hacíamos de todo.

En las charlas recomiendo a los alumnos viajar porque conoces cosas diferentes

Unas prácticas que completó en Italia. ¿Cómo fue la experiencia?

Me encantó ir porque solo había estado en Lisboa y me apetecía conocer un país distinto. Fui con una beca Erasmus y me animó mucho mi prima Miriam, que ya había estado. Cuando me apunté pensé que no me iban a coger, pero al final estuve entre los ocho seleccionados. Estuvimos en la ciudad de Potenza y yo, con otra compañera, estuve en un centro pequeño, la Casa Albergo L’Abbracci, con veinte internos y ocho trabajadores y el resto estuvieron en una casa de reposo y en un centro para personas con discapacidad.

¿Fue difícil la adaptación?

Al principio fue un poco más complicado por el idioma, aunque nos dieron un curso previo, pero la verdad es que los italianos son muy acogedores y se esforzaban para hacerse entender y también fuimos aprendiendo, poco a poco. A mí me ayudaba una interna, Franca, que hablaba español y portugués, porque las palabras que no entendía me las decía en portugués y me era más fácil.

Una experiencia que ahora comparte con charlas a los alumnos de TCAE del propio centro. ¿Qué les cuenta?

En las charlas que di esta semana les digo que es una experiencia que yo recomiendo, porque creo que puede ayudar a la hora de encontrar un empleo, porque te dan un certificado. Además, vemos cosas diferentes y aprendes a convivir con otra gente, pues en mi caso nunca había vivido con nadie que no fuera de mi familia y, aunque pueden surgir desavenencias, se lo recomiendo a todo el mundo y sobre todo viajar. Nosotros estuvimos el mes de noviembre, cuando el covid parecía más controlado, y aprovechamos los fines de semana para viajar, estuvimos en Roma y en Nápoles, una ciudad que me encantó porque tiene mucho movimiento de gente y me recordaba a Lisboa y es distinta a Potenza, que es un sitio muy tranquilo.

¿Cuáles son sus planes para el futuro?

Quiero hacer un ciclo superior para después ir a la universidad a estudiar Enfermería, porque vi que es lo que me gusta, me encanta y es la profesión a la que me quiero dedicar. De momento, no se aun qué ciclo escoger, pero uno que no esté muy lejos de casa.