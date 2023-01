Quieren que parte del faro de la Illa Pancha sea Bic

La asociación de vecinos Por Nuestro Faro planteó este martes oficialmente al Concello de Ribadeo que inicie los trámites necesarios para que "ciertas partes" del faro de Illa Pancha sean declaradas Bien de Interés Cultural (Bic) por la Xunta de Galicia.

Desde este colectivo vecinal explican su petición argumentando que «sabemos de la existencia de distintos documentos donde se asegura que la escalera de caracol y el balcón circular de la linterna serían piezas construidas en las antiguas forjas artesanales de Sargadelos, a principios del siglo XX".

Consideran que solo esto es razón suficiente para que desde el Ayuntamiento ribadense se inicien los trámites correspondientes para que dichos elementos obtengan la declaración de Bic "de acordo coa lexislación vixente e as competencias exclusivas da Xunta de Galicia na materia".

Añaden que "a súa relevancia cultural e social estaría fóra de toda discusión e a súa contemplación e estudo non debera quedar restrinxida aos usuarios dos apartamentos turísticos actualmente concedidos –estimamos que de forma irregular- a unha empresa privada para o seu lucro e interese particular". Entienden que en la situación actual se está "conculcando un dereito de veciños e visitantes" con un procedimiento que "conducíu á privatización do faro e da Illa Pancha sen un estudo polo miúdo dos antecedentes históricos e culturais deste equipamento e que debe ser restituído para que as persoas interesadas poidan visitar estas pezas da arquitectura tradicional galega sen máis limitacións que as establecidas pola normativa vixente".

Desde Por Nuestro Faro arguyen que sería "inexplicable" que el Concello de Ribadeo, "competente para iniciar los trámites correspondientes, insistiese en esta omisión, aunque la resolución final sea competencia de la Xunta de Galicia" y por ello le reclaman que prepare el expediente lo antes posible.