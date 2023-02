¿Cuántos años llevaban con el bar Venezuela en O Valadouro?

Treinta y tres, lo cogimos en junio de 1990.

¿Por qué lo decidieron coger?

Yo estaba en la hostelería y mi marido Suso era marinero. Vimos que se traspasaba y nos apeteció. Pero ahora mi marido ya está jubilado y a mí me toca y por eso lo cerramos, pero en principio lo va a coger alguien.

¿Hizo buenas amistades?

Siempre se hacen amistades en un bar, vecinos, muchos veraneantes que nos visitaron durante todos estos años. Hay gente que viene a diario, a jugar la partida, gente de mediana edad, de todo.

Me imagino que habrán tenido gente de todas partes, ¿no?

Sí, de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Murcia y del extranjero también. Y de Galicia, de A Coruña, Santiago o Vigo. Es un sitio tranquilo, que gusta mucho porque está cerca de la playa y también tienes la montaña cerca. Es un lugar privilegiado.

¿Cuál es el día que más gente recuerda en el bar?

Hay muchos días que hay mucha gente, pero sobre todo cuando es el Mercado de Primavera. Hay muchísima gente.

¿Qué famosos han pasado por el bar Venezuela?

No te puedo decir, vino gente que eran famosos, como políticos, pero no me acuerdo de sus nombres. Quien sí pasó fue Carlos Jean con toda su familia, esos están todos los años.

¿Cierran muy tarde por la noche?

Pues en verano ha habido veces de cerrar a las cuatro de la mañana, pero en invierno cerramos pronto. Y desde la pandemia también un poco antes.

¿Qué horario hacía?

Pues aquí estábamos todos los días. Mi marido tenía taxi y a veces estaba y a veces no. Yo todo el día, desde por la mañana a por la noche, abríamos a las 07.00 y hasta que cerrábamos.

¿Y cómo fue criar a tres hijos con este trabajo?

Los fui criando como pude. Estaban todo el día por el bar, haciendo los deberes, hasta que se hicieron mayores.

¿Ninguno ha querido continuar con el local?

No, a ninguno le gustó el bar, pero es verdad que me ayudaron durante muchos años.

¿Y qué va a hacer ahora con tanto tiempo libre?

Pues primero adaptarme poco a poco, no tengo pensado nada, descansar y pasar el tiempo.

¿Por qué el nombre del bar Venezuela?

Ya estaba puesto y nosotros no lo quisimos cambiar.

Es famosa su tortilla de patata, ¿está bien ganada la fama?

Bueno, eso depende de si te gusta o no. A mí, por ejemplo, no me gusta la tortilla, pero sale muy bien.

¿Con o si cebolla?

Normalmente con cebolla, aunque se puede hacer sin ella.

¿Le solicitan muchas?

Sí, para la fiesta de los Chóferes, para la concentración de motos, para muchos eventos. Algunas veces me tengo levantado a las cinco de la mañana para pelar patatas.