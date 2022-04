Alba Geada: "Hay quien cree que no ir por ciencias es desperdiciar talento"

No sabe si estudiará la carrera en Madrid, aunque lo que tiene claro es que hará Bellas Artes y por ello apostó hacia el Bachillerato artístico en el Monte Castelo de Burela, unas enseñanzas que reivindica para A Mariña y que cree que no siempre se han defendido.

¿Qué significa haber llegado a la final de la Olimpíada de Filosofía?

La verdad es que fue un poco inesperado, porque me presento a varios concursos y unas veces contestan y otras no. Estoy en el Bachillerato de Artes y siempre nos animan a hacer cosas y para la Olimpíada presenté un vídeo con varias compañeras sobre una sociedad del futuro en la que se podía pasar tu cerebro a internet y había un debate porque era caro. También preparé una disertación, porque me animó mi profesor Marcelino Luna, que hice el día antes y en la que hablé de ‘Blade Runner’ porque el lema de este año es el transhumanismo y si nos humaniza o no la tecnología.

¿Qué supone para usted esta asignatura y qué aplicaciones cree que tiene en la vida actual?

Siempre me encantó la Filosofía, me parece muy interesante. Creo que sirve para todo, porque en su sentido más básico es pensar y cuestionar las cosas y lo mínimo es entender la sociedad en la que vas a vivir, comprender lo que pasa, cómo reaccionamos a las cosas o de qué forma solucionar problemas. Es una disciplina súper completa que se debería empezar a dar antes en el instituto y desde luego nunca eliminarla, pues hace falta pensamiento crítico.

Hace poco estuvo representando al centro en el Parlamento Xove. ¿Se le da bien hablar en público?

No me gusta mucho, pero sí actuar y es parecido. Me gusta debatir discutir. Hay muchos tipos de inteligencia, pero en nuestra sociedad la creativa está por debajo de otras como la lógica, que es la que prima. Yo siempre tuve muy claro que quería dedicar mi vida a cosas relacionadas con el Arte y mucha gente te habla como si fueras a desperdiciar tu talento yendo por otra cosa que no sea Ciencias y cada uno tiene su forma de florecer. A mí los números no me gustan, lo que pasa es que los trillo mucho.

"El Bachillerato de Artes es una oportunidad para toda la gente de la comarca"

¿Qué quiere estudiar y dónde?

Quiero hacer Bellas Artes, aunque también pensé en estudiar Filosofía, pero ahora mismo no te da para poder vivir, aunque me parece una buena carrera complementaria. Estoy debatiendo entre estudiar en Pontevedra o en la Complutense de Madrid, con la idea irme de Erasmus y después hacer un postgrado fuera.

¿Le apetece la capital?

Pues sí y eso que siempre dije que no quería irme a un sitio que no tuviera costa (risas).

¿Qué otras aficiones tiene?

Me encanta que la gente me cuente cosas y el cine; de hecho, me gustaría poder trabajar en el departamento de artes de películas y series. También me gusta leer y consumo mucho contenido en internet, que ya sé que no parece algo muy bueno, pero si se busca, encuentras cosas interesantes y en YouTube puedes ver videoensayos y conocer a un montón de personas con diferentes opiniones.

Está en un año complicado, con la Ebau cerca, ¿cómo lo lleva?

Siempre me preocuparon las notas y, aunque son buenas, necesito sacar un media alta y en el Bachillerato de Artes igual no es tan difícil aprobar pero sí sacar buenas notas, porque tiene un contenido muy subjetivo. También aprovecho para reivindicar que la gente de Artes valemos, que a veces no se ve así y creo que tenerlo en A Mariña es una oportunidad muy grande para gente de toda la comarca; de hecho, soy la única de Burela de mi clase.