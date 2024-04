Quico Vinjoy: "La relación de Castropol y Ribadeo a pie de calle es muy buena"

¿Se percibe desde la alcaldía la gran influencia que tiene un municipio en el otro?

En la pandemia, cuando el alcalde de Ribadeo era Fernando Suárez y el Principado impidió en algunos el movimiento salvo para cuestiones laborales o sanitarias urgentes, hablábamos y él se quejaba un poco porque no se podía pasar a Ribadeo, pero yo le comentaba que la normativa la ponía el Principado, no yo. Pero sí, la relación siempre fue buena, positiva con la excepción del nombre de la ría que seguramente habrá discrepancias, pero salvo por eso, la relación es buena. No hay grandes proyectos, aunque con Ribadeo estamos en InterEo, en la reserva de la biosfesra Oscos-Eo y eso nos conecta de forma más o menos oficial. Pero por ejemplo con los incendios me puse en contacto con el actual alcalde de Ribadeo (Dani Vega), con el que no hablé demasiado hasta ahora pero no por nada particular, sino porque no coincidió y le ofrecí cualquier instalación para ayudar en lo que fuera necesario.

¿Se pueden acometer proyectos conjuntos?

Hacerlo en el entorno de la reserva de la biosfera o no, hacerlo bilaterlamente, sería estupendo y siempre estamos dispuestos a hablar, dialogar para impulsar proyectos que vayan en beneficio de ambos municipios. Seguramente cada uno tiene prioridades cada uno por su parte y muchos proyectos en los que ocuparnos tanto de obras y servicios como en gestión de la plantilla municipal, que estamos en un año de estabilización laboral y eso será una parte importante de nuestro trabajo tanto para ellos como para nosotros. Pero vamos, dispuestos a sentarnos por supuesto que sí y la relación con Ribadeo la valoro muy positivamente tanto con el anterior alcalde como con este aunque no coincidera tanto con él.

A nivel laboral, una gran cantidad de vecinos de Ribadeo trabaja en su municipio, particularmente en Astilleros Gondán. ¿Percibe esto también como una buena muestra de relación vecinal?

La verdad es que la relación laboral es muy, muy elevada. Ciertamente las empresas de Castropol aportan muchos puestos de trabajo para muchos ciudadanos no solo de Ribadeo, sino también de Vegadeo o Tapia. Estamos francamente orgullosos de tener un sector industrial potente que desde luego es mejorable, pero es importante. Y sé que muchos ciudadanos de Castropol eligieron Ribadeo para asentarse por la facilidad de acceso a la vivienda que en algunos momentos Castropol no ha tenido aunque hacemos esfuerzos para mejorar en ese sentido, aunque es verdad que estamos muy lejos de Ribadeo.

A nivel comercial, siempre se dice que Ribadeo vive mucho de Asturias, y ahí entran ustedes.

Es verdad. Actualmente Ribadeo ofrece a efectos comerciales una variedad y diversidad que nosotros no tenemos. Al final esto hace que entre Castropol y Ribadeo haya un ecosistema que aunque estemos a cada lado de la ría seamos como dos partes de un mismo ecosistema que no se pueden separar, porque la ría incluso nos vertebra. Incluso con el actual auge de las embarcaciones recreativas se ve con facilidad el intercambio de ellas. A pie de calle, todos nos relacionamos positivamente. Incluso es muy corriente que la gente de Ribadeo venga a nuestras playas, sobre todo a Arnao y Peñarronda.

En lo que es la ría, también hay intercambio con el turismo náutico, que le da algún problema.

Bueno, nosotros estamos realmente en una fase de organización. Nuestra tendencia es tomar decisiones para cuidar la ría. Tradicionalmente aquí, sobre todo en verano, veías un centenar de embarcaciones con los muertos de plástico, que creemos que es algo perjudicial para la imagen de la ría. Ahora intentamos que para esas embarcaciones haya unos pantalanes que no es que vaya a haber más embarcaciones, sino que las que hay tengan más acce sibilidad y haya organización y sentido para lo que ya hay, que es un centenar de embarcaciones. Y en Figueras planteamos, sin aumentar nada el espacio que ocuparon, darles algo de seguridad porque ese puerto tiene una orientación que les hace sufrir con los vendavales así que queremos darles algo de seguridad sin ganar terreno al mar.

Hay que preguntarle por el nombre de la ría.

Realmente no quiero crear ninguna crispación. Cuando el Instituto Geográfico Nacional me trasladó el expediente, aquí reflexionamos sobre ello y nuestro planteamiento fue que ya sabíamos que el nombre de Ría de Ribadeo era el planteado desde Galicia, pero entendíamos que Ría del Eo es equidistintante, porque a veces al dar nombre a las cosas pues tiene un sentido u otro, pero así nadie se ‘adueña’, por así decir, de la ría, así que nosotros defendimos que Ría del Eo y Ría de Ribadeo tuviesen el mismo valor, no quisimos que se eliminase ningún nombre. No quisimos ser beligerantes porque es lo que sentimos, todas las poblaciones aportan algún valor a la ría. Dentro de todo esto se pueden analizar muchas situaciones, como a nivel histórico, y te encuentras de todo: vimos tesis en la Universidad de Santiago que hablan de la Ría del Eo y páginas de turismo de Galicia que usan esa denominación, como también referencias a la Ría de Ribadeo en la prensa asturiana.

Donde llevan ventaja clara a Ribadeo es a nivel empresarial. ¿Cómo va su polígono?

Vamos ya por la tercera fase y quedan parcelas por vender, pero está más de la mitad vendida. Es un polígono muy activo y están viniendo empresas de Tapia, Vegadeo... Creo que es un polígono relativamente bien organizado, cercano a la A-8, entre las empresas hay cierta retroalimentación y todo suma. Creo que al final si tienes quince empresas y una duda, pues prefiere ir con las quince que a un polígono donde hay dos.

Se refiere a Ribadeo.

Es que la situación es así. Pasa lo mismo, pero al revés, a nivel comercial. Con el comercio cuando la gente duda no abre aquí un comercio, lo prefiere abrir en Ribadeo porque hay una sinergia formada. Pero bueno, a nivel del polígono hay que reconocer el trabajo de la gente que estuvo aquí antes que yo y que hizo una labor importante por sacar adelante el polígono.

En el polígono de Barres, además, hay empresas sorprendentes.

Tenemos empresarios que pujan fuerte con empresas importantes. Más allá del astillero, las hay muy tecnificadas, alguna de proyección internacional incluso en zonas de Suramérica. Hay un grupo de empresarios con patentes e industrias mucho más sofisticadas de lo que uno puede pensar cuando está en la calle.

¿Y a nivel de futuro?

Creo que el potencial que tiene es grande. Pero también lo tiene el entorno en general porque se puede trabajar con el sector agrícola de la zona. Con el cambio climático creo que sería posible también investigar sobre nuevos cultivos. En Castropol hay mucho terreno para ello y crear empresas productivas y novedosas en esta área porque es algo que percibo claramente y que me gustaría que fuese saliendo adelante.

¿Y a nivel del entorno natural?

Pues es algo importante. Veo que el entorno de la ría es fantástico. Al salir un poco por el mundo ves cómo aprovechan el entorno. Por ejemplo en Finlandia, vi los lagos y todo eso y cómo lo aprovechan, cómo conjugan el medio ambiente con otros desarrollos, con bosques y naturaleza muy bien conservados y no me parece tan distinto a esto. Creo que ese podría ser un modelo a seguir.