Jonydasvie: "No quería viajar a San Marino, tenía miedo, pero mi madre me convenció"

Jonathan Dasilva (Lourenzá, 1999) lleva tiempo poniéndole ganas a la música, un universo que, admite, se ha convertido en el lugar donde "siempre" quiere estar. A sus 23 años, puede presumir de formar parte de una orquesta, Venezia; de haber actuado en Luar, el conocido programa de la TVG; e incluso de ser intérprete de varios temas propios, como Mala suerte o Mi reflejo.

Hace unos meses, en un intento por impulsar su carrera musical, decidió presentarse al Benidorm Fest, el concurso que organiza RTVE para escoger el candidato que representará a España en Eurovisión. "No hubo suerte, aunque se sabía", reconoce el joven. "En España, si no tienes padrino, olvídate de ir a ningún lado", lamenta, en referencia al proceso de preselección de TVE.

Sin embargo, lejos de renunciar a su sueño, Dasilva pensó que debía seguir intentándolo. Mientras trabajaba en su música, se encontró con un anuncio recurrente en Instagram: el concurso Una voce per San Marino, equivalente al Benidorm Fest español. "Cada vez que entraba en Insta, me aparecía el anuncio", recuerda. "Al principio no le hice caso, pero luego me lo tomé como una señal". Y tenía razón.

El laurentino decidió preparar un tema específico para este concurso, que se adaptara a los patrones musicales "que suelen triunfar" en el microestado. Para ello, contó con el productor Favian Lovo, oriundo de Miami y experto en este tipo de lanzamientos. "Queríamos que fuera algo muy concreto, pensado en exclusiva para este certamen", apunta su autor.

Después de varias probaturas, nació Fuego, la canción con la que Dasilva resultó preseleccionado entre 1.000 candidatos de distintos países europeos. "Como San Marino es tan pequeñito, acepta candidaturas de otros estados", explica. "Por eso yo pude presentarme".

Así, Jonydasvie —ese es su nombre artístico— viaja este miércoles a San Marino para competir con otros 99 preseleccionados por entrar en una de las semifinales. "Nos piden cantar nuestro tema original y una cover. Después, eligen a los cincuenta mejores".

Ahora, Dasilva tiene claro que Fuego puede ser uno de los temas escogidos; sin embargo, estuvo a punto de no aceptar esta oportunidad única. "Al principio, cuando me llamaron, me quedé en shock", relata. "No quería hacer el viaje, tenía miedo de invertir dinero y tiempo para nada, pero, al final, mi madre me convenció".

Ella le dijo que "nunca se sabe qué puede pasar" y que "lo importante es intentarlo, pelear por lo que uno quiere". El apoyo recibido por familiares y amigos hizo sentir a Jonydasvie que no estaba solo en esta nueva aventura, "que tengo el apoyo de mi gente, aunque no puedan viajar conmigo".

En apenas unas horas, estará volando hacia San Marino con el fin de demostrar a un jurado conformado por cinco profesionales de la música la valía de su voz y la adecuación de Fuego a los requisitos melódicos y estéticos del programa Una voce per San Marino.

De esta canción que le ha abierto las puertas para darse a conocer en Europa, aún no puede revelar nada. "Es totalmente inédita", cuenta. "He firmado un contrato de confidencialidad con la productora y no puedo desvelar absolutamente nada de ella".

No obstante, sí confiesa que la letra del tema está en español y que a su elaboración "le hemos dedicado muchas horas". La canción, grabada en estudio, cuenta además con la visión profesional del productor. "Él tiene mucha experiencia y creemos que puede ser un temazo", apunta Dasilva.

Ante la proximidad de la siguiente fase, el sábado, confiesa que se siente "un poco nervioso, pero a la vez muy emocionado", y afirma que se toma el concurso como "una oportunidad para conocer a otros músicos y para tratar de impulsar mi carrera haciéndolo lo mejor posible".

La semana que viene se darán a conocer los nombres de los 50 semifinalistas, que tendrán que competir en distintas galas a partir del próximo 18 de febrero. De ellos, solo diez concursarán en la gran final, de donde saldrá el próximo representante de San Marino en Eurovisión. ¡Ojo! Este año podría ser de Lugo.