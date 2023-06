"Queremos que el Vista Alegre sea una gran fiesta el sábado ante el Futsi"

"El domingo fue para descansar del esfuerzo del sábado, pero desde lunes solo quiero que llegue ya el sábado para jugar el partido". Así se expresaba ayer Emilly Marcondes, una de las grandes estrellas del Burela FSF Pescados Rubén, que sueña con levantar su primera Liga de la Primera División femenina de fútbol sala con el club mariñano en su segunda temporada en la entidad, a la que llegó procedente del Melilla.

La internacional brasileña, máxima goleadora del conjunto de Julio Delgado en la Liga, ya cuenta en sus vitrinas con dos Supercopas, dos Copas de la Reina y una Copa Galicia, pero le queda redondear el palmarés con el título de la regularidad, algo que espera hacer el sábado, a partir de las 18.00 horas, en el recinto burelés. "Queremos que el Vista Alegre sea una fiesta, ojalá podamos celebrar el título con nuestros aficionados porque la gente de Burela se lo merece todo, han sido nuestra sexta jugadora durante toda la temporada y seguro que ante el Futsi nos apoyarán más que nunca", añadió.

Emilly es consciente de que el papel de favorito cambió radicalmente desde que el Burela FSF salió victorioso de La Estación. Las burelesas tienen ahora la oportunidad de proclamarse campeonas en casa con una bala todavía en la recámara de un posible tercer partido en Madrid. "Hemos hecho una parte muy importante del trabajo, ya que ganar en Navalcarnero es algo muy complicado al ser el Futsi un equipo tremendamente fuerte en su pabellón. Nos queda todavía la mitad por hacer, pero con el factor cancha a favor que creo que debe ser decisivo para nosotras", señaló.

Decía ayer Julio Delgado que menospreciar al Futsi por el hecho de haberle ganado en Madrid o porque tenga algunas bajas significativas puede ser un error muy grave, algo con lo que coincide plenamente Emilly Marcondes. "Tenemos que hacer un partido tan serio como lo hicimos en Navalcarnero y minimizar el número de errores tanto como sea posible, porque el Futsi es un equipo que sabe aprovechar culaquier concesión que da el rival, tiene mucha pegada y perdona poco de cara a la portería rival", asegura la jugadora, que, no obstante, confía plenamente en el equipo. "Ya hemos demostrado durante toda la temporada de lo que somos capaces en este tipo de partidos. Hemos ganado tres títulos, pero no nos conformamos y queremos cerrar la temporada con un ciento por ciento de efectividad y tenemos la oportundiad de hacerlo en Burela, que sería el final soñado".

Adaptación

Emilly reconoce que en esta segunda temporada "me siento más cómoda, más tranquila y más adaptada", señala, aunque desde la lesión de Cilene no puede llegar tanto a zonas de remate y tiene más limitaciones a nivel ofensivo. «Está claro que me gusta jugar más adelante, pero esto no es ajedrez, es fútbol sala y somos un equipo, cada una tiene que ayudar a que el equipo gane sin pensar en su propio beneficio", señaló.