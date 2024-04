"Queremos mudar o consumo, pero ten que ser algo progresivo"

O terceiro Encontro Alimentario do Eo celébrase este venes en Tapia de Casariego. Participará o Grupo Motor de Eo Alimenta, o pleno con todas as entidades que teñen adheridas e tamén integrantes do grupo de acción, no que poden estar todas as personas interesadas en participar nesta iniciativa que busca o fomento do consumo de proximidade e de produtos ecolóxicos ou de kilómetro cero. A súa responsable, Eva L. Quiroga destaca o empuxe que reciben de entidades como a USC ou a Deputación e confía en seguir avanzando neste proxecto que abrangue os concellos de Ribadeo, Barreiros, Trabada e A Pontenova de Galicia e Vegadeo, San Tirso, Tapia, Castropol e Taramundi de Asturias.

Vostedes propoñen nada menos que un cambio na forma de consumo da poboación. Non é un obxectivo moi ambicioso?

Pois si. Sempre foi así. Remontándonos a 2019 xa se fixo entón unha primeira xuntanza convidando a distintas entidades e á cidadanía e acordouse iso, que era unha especie de soño: un cambio no modelo alimentario. Así que xa partimos de algo moi ambicioso. Coa USC fomos conseguindo fondos públicos e privados para a nosa estratexia alimentaria e aportacións como as da fundación Daniel e Nina Carrasco, cun esforzo económico importante permitiu desenrolar catro ámbitos de actuación polos que nos guiamos ata o ano 2026.

E vostede é pesimista ou optimista sobre o que poden acadar?

Eu procuro ser realista. Non se vai cambiar todo, pero queremos encamiñar as políticas públicas. Estamos facendo un chamamento a que participen máis para seguir avanzando nos modelos que deseñamos. No 2022 saíu o proxecto ‘Da horta á mesa’ con comedores escolares, hostalería ou residencias de maiores comendo produtos de proximidade. Agora traballamos cos colexios de A Pontenova e Tapia. Imos avanzando.

Apoio da Deputación: "Permítenos seguir facendo o noso traballo para achegar máis elementos ecolóxicos a nosa familia"

Logo está esperanzada.

Estou, porque si que é certo que é moi difícil, pero si que vexo a importancia da Asociación de Produtores. Se isto fose unha colmea, ela sería a abella raíña, porque sen eles non hai estratexia alimentaria nin ambición posible. Aprobamos os estatutos e estamos en fase de facer pública a asociación. Agora mesmo estamos a traballar con produtores ecolóxicos para tratar de ir incrementando a presencia de produtos ecolóxicos nos comedores escolares. Queremos facer un traballo conxunto para facilitar o acceso aos alimentos ecolóxicos e para iso contamos co apoio financieiro da Deputación para este ano que nos permitirá seguir traballando.

Está moi en contacto cos produtores, que postura se atopa neles?

Pois depende. Por exemplo, os que levan xa dous ou tres anos nas reunións de traballo véxoos esperanzados, si pensan de verdade en cambiar o mundo e teñen gran interese e fan grandes esforzos por acadalo. Logo hai outro tipo que ao mellor non están tan implicados pero que tamén teñen interese, pero xeralmente atópanse sempre coa mesma pedra: o tempo. Un tempo que non teñen, porque a verdade é que este traballo require unha gran cantidade de tempo. E si teñen espírito de colaboración.

Así que non se atopou con ningún contrario á súa proposta.

Pois a nivel que eu coñeza de que estea abertamente en contra, pois non. En xeral veno como algo positivo, pero si que teño que dicir que hai un terceiro tipo de xente, que tamén atopo habitualmena te, que moitas veces perciben isto como unha iniciativa máis. É dicir, están xa algo ‘desgastados’ no sentido de que xa viron iniciativas nas que o que pasa é que se fai unha foto para saír na prensa e logo non se fai nada máis, todo acaba en nada e iso fai que se sintan, en certo modo, utilizados. Agora ben, penso que tamén este tipo de xente está vendo que o que facemos non é algo así e estanlle vendo os seus froitos.

Por exemplo?

Pois os canais de comercialización. Porque do mesmo xeito que non teñen tempo para certas cousas, nós si os asesoramos niso, en conseguir eses canais e iso é importante para eles.

Tamén entraron a participar directamente no Ribadeo de Tapeo.

Si, este ano vaise ofrecer unha tapa de proximidade. O que fixemos foi buscar produtores que encaixen no que facemos nós e que se atopen a unha distancia duns cen quilómetros facendo unha listaxe que demos aos hostaleiros, porque vimos que realmente hai unha falta de coñecemento entre eles, entre hostaleiros e produtores, fai falla bastante asesoramento bidireccional, hai que asesorar á hostalería e facilitarlles as cousas.

E hai que preguntarlle polo gran lugar de consumo: os supermercados. Está no seu obxectivo chegar aos liñais dos supermercados?

Non estou nada segura de que isa solución sexa positiva para os nosos produtores, sinceramente. Por varias razóns. Por exemplo, necesitarían unha gran cantidadde de produto que non ían poder ter porque non hai dabondo. Esa xente quere tal cantidade de tal cousa en tal data, e traballando ao noso xeito isto non pode ser. Por outra banda está o tema dos precios que se lles paga aos produtores, que son marcados por eles e son inasumibles, ademais de xerar unha gran inseguridade. Por iso non apostamos por ese modelo.

Pero van avanzando noutras liñas de venda ao público.

Claro. Nós non traballamos o que é a venda online directamente porque xa hai venda directa no territorio, como O Ferrado Marelo en Ribadeo. Trabállase cada vez máis a venda directa dos produtores e é así como ten que ser, creando unha conciencia porque isto non pode ser un cambio brusco nin abrupto, ten que ser algo progresivo