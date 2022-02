Quen é quen no Entroido de Foz?

Con certificados covid e test de antíxenos de por medio, este sábado arrancou a programación do Entroido de Foz por todo o alto. Preto de 300 personas, moitas menos que nos últimos anos polas medidas da pandemia, volveron poñer os seus mellores disfraces para vivir a Don Carnal por todo o alto e sen escatimar en nada despois dun ano de sequía. Piratas, viaxeiros, espantallos, pallasos, princesas, estrelas intergalácticas, persoaxes de videoxogos, buscavidas, persoeiros saídos dos anos 20 ou 60 do pasado século..., todos eles mesturados para facer un conxunto único de cor, enxeño e bo humor déronse cita na comida de coroación do rei, Roberto Gómez, Alfalfa, para iniciar unha das festas máis esperadas en Foz.

Outro dos pratos fortes de Foz é o desfile do vindeiro sábado. O prazo para anotarse está aberto ata o martes ás dúas da tarde na oficina da delegación de cultura ou no correo [email protected].

Tamén se poden mercar xa no Cenima as entradas para as gradas que, este ano como novidade, se instalarán no porto para desfrutar dunha saída particular do desfile con animación incluída. O prezo é de 3 euros. Para os menores de 12 anos son gratis.