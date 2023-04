La quema del incendio de Viveiro no estaba autorizada en esa zona, según Medio Rural

Las investigaciones realizadas por la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (Uifo), dependiente de la Consellería do Medio Rural, para esclarecer las causas del incendio que arrasó unas 90 hectáreas de monte arbolado en Galdo y Vieiro, en el concello vivariense, concluyen que el fuego se produjo por el escape de una quema de rastrojos realizada por un particular "nunha zona para a que non contaba con permiso", no lugar de Borreiros.

Desde el departamento autonómico añaden también que "con condicións meteorolóxicas como as daquel día, con vento forte, non está permitido queimar". En este sentido, la consellería recuerda que ese mismo día por la tarde se prohibieron las quemas agrícolas y forestales, debido al intenso vendaval que azotaba a la comunidad gallega, acompañado además de tiempo seco y soleado.

En cuanto a los aprovechamientos de madera quemada en las fincas de titularidad privada, estos se tramitan como cualquier otro aprovechamiento maderero con la única salvedad de que los propietarios disponen de un plazo máximo de seis meses desde que se produce el incendio para extraer la madera, según el decreto 73/2020 del 24 de abril, que regula los aprovechamientos de madera, leña, corteza, pastos, micológicos y de resinas en montes o terrenos forestales de gestión privada de la comunidad de Galicia.

La administración podrá requerir a los particulares para que cumplan dicho plazo, aunque la reclamación no es exime llevar a cabo los trámites que resulten preceptivos, según la normativa en vigor. Los incumpl mientos pueden conllevar asimismo la aplicación de sanciones de diversa cuantía según su gravedad de la infracción.

Los titulares de los montes tienen además la obligación de indicar en el formulario, bien sea de autorización o de declaración responsable, en el apartado de los datos generales del aprovechamiento y el subapartado relativo al estado de la madera, que se trata de una tala de madera quemada. Por otro lado, la consellería apunta respecto a las posibles actuaciones posteriores al fuego que, "tras unha primeira avaliación sobre o terreo, agárdase que se recupere mediante rexeneración natural".