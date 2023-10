Quejas de usuarios en A Mariña porque llega distorsionada la señal de la televisión digital

La televisión no se ve bien, la imagen sale distorsionada. Esta frase se escucha frecuentemente en la Costa de Lugo durante las últimas semanas. Los usuarios llaman a las tiendas de reparación de televisiones y a los ayuntamientos de manera continua. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ve tan mal la pantalla? La respuesta es el efecto fanding.

¿Qué es el efecto fanding? Es la pixelación de los canales cuando recibes la señal en casa. ¿Por qué pasa? Las altas temperaturas provocan una mayor evaporación y condensación del agua del mar en las zonas de costa y las partículas de agua evaporadas en el aire hacen que la señal de la TDT se propague a mayor velocidad en las distancias largas, lo que hace que existan cambios en el nivel de propagación lo que provoca la pixelación de la imagen. La causa de que se vea mal la señal es metereológica.

José Antonio Andrade, de ServiTV en Foz, reconoce que es el periodo donde más llamadas ha recibido en su negocio porque la gente no ve la televisión. "La gente llama porque no ve la televisión, pero no es un problema de una avería, es que la señal llega con mala calidad", explica. "Es la vez que más está sucediendo, por lo menos en esta zona, en la zona de Levante es algo muy común en verano", argumenta.

Hay a usuarios que les afecta, sobre todo, con los canales de Mediaset (Cuatro, Tele 5, FDF...) Otros tienen probleman con La1, La2, 24H, e incluso a quien no ve casi ningún canal. "Hay gente que llama que solo puede ver la gallega", asegura Andrade.

¿Cuál es la solución? "No hay solución técnica porque no es una avería, hay que esperar a que cambie el tiempo y que bajen las temperaturas", asegura el técnico, que insiste. "No sé puede hacer nada. Es una lata, y es un tema que está muy estudiado, sobre todo por la zona de Levante", comenta.

Asegura Andrade que, normalmente, cuando más suele pasar es en primavera y verano, "pero ahora está siendo muy acusado este problema", comenta.

Cuando más suele pasar es el primavera o verano, pero ahora está siendo muy acusado el problema

Una de las causas de que se vea peor la televisión en ciertas viviendas o edificios es que la antena esté orientada hacia el mar. Una de las opciones a probar es orientar la antena de espaldas al mar y, a partir de ahí, resintonizar los canales de nuestro receptor de Televisión Digital Terrestre (TDT).

Este problema también provoca que en algunas zonas de A Mariña lleguen señales de canales franceses. El por qué lo explican técnicos de la Xunta. "Es un problema de superpropagación por las condiciones metereológicas", dicen. "En concreto, a A Mariña llegan señales de las estaciones francesas de TDT del sur del país galo, que interfieren a la recepción en Cantabria, Asturias y la Costa de Lugo", señalan.

Los técnicos de la Xunta afirman que estos hechos se suelen producir al final de la primavera o el verano "pero las condiciones metereológicas actuales hacen que en el mes de octubre tengamos fenómenos de este tipo", advierte. Este problema es competencia de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.