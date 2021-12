Quejas de madres del Gregorio Sanz de Ribadeo por el rastreo de un caso de covid

Un grupo de cinco madres de alumnos del Ceip Gregorio Sanz de Ribadeo se quejan de que desde el día 22 de diciembre están pendientes de “unha chamada do servizo de control e rastrexo” de la Xunta para constatar la situación de sus hijos, en cuya clase apareció un positivo por covid-19 y desde el centro se les informó de que los niños tenían que estar confinados hasta que les llamasen de dicho servicio, algo que todavía no sucedió.

Dicen que aunque son ellas las que se quejan, en total hay 22 contactos estrechos y que ante la falta de noticias se pusieron al servicio de control "el día tras día, comproban os datos dos nosos fillos e ofrécennos sempre a mesma resposta: non constan como contactos estreitos, non figura expediente, nin alerta. Por parte do colexio, ontes, 26 de decembro ante as nosas queixas e a ausencia total de seguemento, infórmannos que deron apertura a un novo expediente”.

Recuerdan que es competencia del Sergas darles "garantías sen demoras no acceso ao seguemento destes casos especialmente sensibles e vulnerables de poboación sen vacinar. Reclamamos que se asuman responsabilidades e que se corrixa o erro para protexer ás nosas crianzas".

Las firmantes del escrito lamentan que "despois de case dos anos de pandemia onde nenas e nenos foron acusados de multicontaxiadores e supercontaxiadores, de pecharlles os parques, xardíns e randeeiras alegando a cuestións de seguridade e agora case exclusivamente culpabilizalos da elevada incidencia porque están sen vacinar, á hora da verdade, ignoran as nosas circunstancias e non nos dan fórmula algunha para saír desta situación". Dicen estar cumpliendo todo lo que se les pide y exigen al Sergas que ellos hagan lo mismo.