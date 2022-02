Quejas por los atascos en la calle Monte Castelo de Burela al cambiar el tráfico

Los primeros días tras los cambios establecidos en el tráfico en la calle Suafonte y su entorno y en la zona de Os Castros en Burela están generando más de una crítica entre los vecinos. Ayer mismo, desde la calle Monte Castelo, que une la Rúa do Mariñeiro con Eijo Garay, se alzaron voces contra los atascos que se formaron en las horas de más intensidad de tráfico. "Creánse unhas caravanas tremendas porque se incrementou moito o tráfico e é unha rúa moi estreita que non pode asumir tanta circulación", explica uno de los vecinos de la zona, que asegura que además la estrechez de la calle dificulta el aparcamiento y las operaciones de carga y descarga.

Además subrayan que el problema se acentúa con el paso de camiones, que colapsan la calle totalmente, lo que provocó que muchos vecinos tuvieran que esperar ayer para acceder a sus viviendas porque la parálisis en la circulación era absoluta en algunos momentos.

La mayor presencia de coches en esta zona se debe a que ahora la calle Suafonte es de dirección única de Eijo Garay a Rúa do Mariñeiro, por lo que los coches que antes circulaban por ahí deben recurrir a la calle Monte Castelo para alcanzar Eijo Garay.

Los afectados aseguran que el martes intentaron ponerse en contacto con la Policía Local para que acudiera a la zona y también con algún responsable municipal, para que pudieran comprobar la situación desencadenada, pero lamentan que los agentes no se personaran y que desde el Concello les respondieran que debían presentar un escrito de reclamación o bien solicitar cita con el alcalde o el teniente de alcalde.

En este sentido, el alcalde burelés, Alfredo Llano, insistió ayer en que los cambios que se efectuaron tanto en esta zona como en Os Castros se hicieron para mejorar la seguridad y para dar fluidez al tráfico. "Os cambios que se fixeron están estudados e fixéronse pola razón fundamental de mellorar a seguridade", subrayó.

Con respecto a la calle Monte Castelo en concreto, Llano explicó que la intensidad de tráfico en esa zona no esta tan acusada como para complicarse demasiado la circulación aunque sí pueden darse problemas puntuales: "É certo que pode haber momentos nos que se acumulen vehículos, porque tamén hai que ter en conta que se trata dunha rúa que remata nun paso de peóns e dá acceso ao centro do pobo, pero fóra de momentos puntuais non debería haber problema". También subrayó que la calle Suafonte se puso de sentido único y se limitará la velocidad para solucionar las incidencias registradas en los últimos meses.