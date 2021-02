Hablan las Omic: de qué se quejan los consumidores en A Mariña

El confinamiento y los sucesivos cierres perimetrales que han sufrido varias localidades mariñanas han provocado que el comercio electrónico no haya dejado de crecer y de ganar terreno con respecto al tradicional. Para las oficinas municipales de información al consumidor (Omic), esto ha ido aparejado de un aumento sostenido en el número de reclamaciones sobre compras realizadas a través de internet.

"O feito de que a xente teña máis inconvenientes para comprar como o facía antes loxicamente provoca que moitos acaben tirando de internet. Aí subiron bastante as reclamacións nos últimos meses", corrobora Alberto Moledo desde la Omic del municipio de Ribadeo.

En la oficina de Burela también han notado un ligero incremento, aunque el hecho de ser una de las localidades más afectadas por los cierres, quizá ha atenuado este efecto. "Nas compras a través de internet si que puidemos notar que entrou algunha máis, pero a nivel xeral, o ano pasado rexistramos menos denuncias que no 2019", señala Elvira Cayón, encargada de la Omic de Burela.

Atribuye este descenso a varios factores. "Parece que coa pandemia a xente compra menos e logo está o feito de que atendemos con cita previa e houbo algún tempo no que estivemos pechados. A isto tamén se unen os problemas laborais e económicos, que imaxino que provocarán que haxa xente que compre menos", expone. Aunque las reclamaciones del comercio electrónico crecen, todavía están lejos de los sectores que más denuncias provocan. Están son las compañías de telefonía y las eléctricas. "Son as que seguen tendo máis incidencias de longo e éntrannos reclamacións todas as semanas", advierte Cayón.

"Historicamente as reclamacións sobre o sector da telefonía, a construción e a electricidade son as máis numerosas. Iso segue sendo así e incluso pode que se incrementaran porque a xente agora está moito máis na casa co móbil ou o ordenador e, polo tanto, facendo uso da internet que proporcionan as compañías telefónicas", afirma Alberto Moledo.

Cancelaciones de viajes que se produjeron en el estado de alarma en marzo no se han compensando

El responsable de la Omic de Ribadeo denuncia que las empresas de telefonía siguen contando con la aquiescencia de las administraciones para dificultar las reclamaciones. "As compañías telefónicas apóianse no beneplácito dos gobernos de turno para poder meter os seus clientes nas listas de morosos e demais. Os consumidores nese aspecto están un pouco indefensos, porque se non queres aparecer nunha lista desas, primeiro tes que adiantar os cartos e logo demostrar que non fixeches o consumo que che cargaron, por exemplo", señala.

SIEMPRE RECLAMAR. Moledo recomienda siempre reclamar si un consumidor cree que le están perjudicando. "A xente, afortundamente, cada vez vai reclamando máis. Se ti non fas a reclamación, nunca sabes se vas conseguir algo e, ademais, é gratis. As xeracións que veñen por detrás teñen xa outra mentalidade e reclaman máis. Se unha compañía che di que tes que pagar 300 euros e ti ves erros, hai que reclamar. Ao final ao mellor tes que pagar, pero que cho diga un xuíz, non unha compañía telefónica", afirma.

Y después viene el problema para cobrar: "Acábanche facendo o abono, pero non sabes cando. Debería estar regulado polas administracións doutro xeito".

El conseguir la devolución del dinero es otro de los problemas que se encuentran en las reclamaciones relativas al comercio electrónico. "Cando compras por internet, á hora de facer unha reclamación moitas veces non te atopas cunha sede física ou unha persoa á que dirixirte. A maioría tampouco teñen atención ao cliente e todo o tes que facer a través de mail. Sinceramente, salvo en lugares que vexamos que son moi seguros, recomendo comprar o menos posible por internet porque cada vez nos atopamos con máis xente que adianta cartos e ao final non recibe nada ou algo diferente ao que pedira", advierte Moledo.

Tanto él como Elvira Cayón avisan de que en la red nadie da duros a cuatro pesetas: "As gangas en internet pódense volver en contra. Hai empresas que crean un gancho, fan a estafa e logo desaparecen e a ver quen as atopa. O mundo de internet é complicado, aínda lle falta moita regulación". "Vemos produtos que nos chaman moito a atención, non comprobamos moito a seguridade ou quen fai a oferta e acaba sendo un problema. Logo tamén nos atopamos incluso con marcas coñecidas que ao mellor non serven o pedido, chega tarde ou algo que non era exactamente o que anunciaban. Tamén é certo que este ano, pola pandemia, retrasouse todo en xeral. As entregas son máis lentas", concluye Elvira Cayón.

Muchas de las numerosas cancelaciones de viajes y vacaciones que se produjeron tras la declaración del estado de alarma en marzo aún no han sido satisfechas. "Seguimos loitando con moitas reclamacións porque as aeroliñas non queren devolver os cartos. Danche bonos, pero iso non vale para nada porque a xente non sabe cando os vai poder empregar. Non che dan seguridade ningunha e recomendamos reclamar sempre os cartos. Cos hoteis houbo menos problemas", explica Alberto Moledo.

"Houbo xente que pospuxo pensando que sería cousa de pouco tempo e logo, cando pediron a devolución, atopáronse con moitos problemas", confirma Elvira Cayón.