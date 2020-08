Borja González, patrón del Estela del Carmen: "Quedan los pelágicos esquilmando todo"

Todos a casa. Las lanchas del bonito descargan sus últimas capturas y cuadrillas de vascos y gallegos se despiden con una cerveza en Burela hasta una próxima costera ni tan corta ni tan sobresaltada. "Vamos rumbo a Donostia y Hondarribia, quedan en el mar los pelágicos franceses e irlandeses esquilmando todo", dice Borja González, patrón del Estela del Carmen, de Fuenterrabía, que buscó bonitos por el Cantábrico junto al Antiguotarrak donostiarra y al Mar de Annea burelés.

Las 16.263 toneladas de cuota española no dan para más y no les convence continuar ahora a la búsqueda del atún patudo entre Vigo y Fisterra: "Demasiado viento para faenar nosotros, dejamos de cacear y en septiembre retornaremos al enmalle". No han pescado mal pero el sentimiento es amargo: "El bonito va a menos -dice Borja- o paramos 5 años como se hizo con la anchoa o dentro de poco no habrá, porque los pelágicos lo están matando. No es por lo que pescan, es lo que destruyen pues esto no aguanta cogiendo del saco solo los bonitos grandes y tirando los recortados. Además, este año apenas hemos visto ya delfines, cachalotes y ballenas en Peñas, y el pasado iba lleno el mar. Y debe ser por pelágicos con más de sesenta metros de eslora y aparejos que superan los trescientos metros de copo, esos arrasan con todo lo que pillan".

Estos pescadores artesanales pelean para salir adelante en la bajura y no aceptan lo que ocurre. "Hay una pareja en Hendaya que cogió 500.000 kilos el año pasado, yo nací en Irún y vivo cerca, aquí a lo mejor no molesta mucho pero nosotros vemos lo que pasa y si España es el único país que prohíbe el arrastre pelágico al bonito, deberían prohibirles que entren en las 60 millas", explican.

Si esto continúa, entienden, es por el mercadeo en Bruselas: "Tú me dejas en Gran Sol pescar esto y yo acepto esto aquí, al final los gobiernos subvencionan y defienden los intereses de los barcos grandes, que facturan más tres millones de euros al año y el resto somos unos pringados". Además, está el hecho de que algunos de los pelágicos con base en Pasajes son de armadores gallegos con mucho capital también en el pincho o la volanta de Gran Sol.

Borja fue marinero en Gran Sol y ve que por su cuenta no avanza.Demasiados impuestos y gastos. "Tengo amigos que en los tanqueros grandes se sacan 70.000 euros al año con el bonito, la anchoa y cuatro sardinas, y los tres meses de invierno los pasan calentitos en casa; en cambio yo echo las redes e incluso dejé el anzuelo porque ahora vale casi más la carnada que el pescado en la plaza", dice.

El grande -conoce tanqueros de Hondarribia que han pescado 300 toneladas de bonito en mes y medio- defiende pero los pequeños sudan la costera. Calcula unas treinta toneladas, que para cuatro hombres no está mal pero podría ir mejor. "En Burela y A Coruña al menos vendimos bien, con medias de casi cuatro euros, incluso estos días que falló la pesca, con solo 20 bonitos grandes levantamos más de 2.000 euros".

Lo ideal para cuidarlos un poco como empresas pequeñas sería "darnos un cupo por barco y venir a cogerlos cuando quisiéramos, no estar pendientes de aperturas y cierres". Ha sido una campaña irregular porque Carlos, armador del Mar de Annea y natural de Nois, se ha perdido lo mejor debido a dos positivos por coronavirus que obligaron a confinarse en Cantabria durante más de 20 días. Sin pescar, mal tratados. "Perdimos vinte e pico días no mellor da pesca, uns trinta mil euros menos co ano pasado; nin eu nin outro mariñeiro nos contaxiamos pese a que durmiamos no mesmo rancho cos dous mariñeiros africanos".