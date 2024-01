La quedada de coches en Ribadeo no fue algo aislado y se detectó en otras zonas

El caso de la quedada de vehículos detectada en la noche del viernes al sábado en el aparcamiento de la cooperativa ribadense Os Irmandiños por la Guardia Civil no es un caso único en el municipio. Este tipo de reuniones de jóvenes con coches se vienen produciendo desde hace tiempo, aunque no hay constancia de que realicen carreras entre ellos. Al menos no hubo denuncias en los últimos años.

El lugar en el que los localizaron tampoco es algo único, ya que la Guardia Civil detectó reuniones de vehículos en otras ocasiones en distintos lugares como por ejemplo en el polígono industrial de Vilar, a donde también acuden los jóvenes con frecuencia, aunque tampoco allí se registraron incidentes. No obstante, sí se produjeron identificaciones de algunos conductores tal y como sucedió el pasado fin de semana en Os Irmandiños. Como en ese caso, se hicieron identificaciones aunque no se produjo ninguna denuncia ni detenciones.

Esta costumbre tampoco es nada nuevo ya que las quedadas se recuerdan en el municipio desde hace tiempo.

Por ejemplo otro lugar en el que se localizaron en el pasado fue en la explanada portuaria del muelle comercial de Mirasol, en donde sí se detectaron maniobras peligrosas de algunos vehículos con escalladas y frenazos. En ese caso el lugar quedó inutilizado cuando Portos de Galicia cortó el acceso a dicha zona, en donde se desarrolla una actividad mercantil de tipo privado. Eso hizo que se buscasen otros lugares alternativos.

En cuanto a las quejas por los ruidos de los coches en el casco urbano, Guardia Civil y Policía Local patrullan durante todo el fin de semana, incluidas las noches, para evitar estas situaciones que, no obstante, son muy difíciles de controlar por la cantidad de vehículos existentes.