Lo que va a O Naseiro y se queda en O Naseiro

Desde el Concello de Viveiro agradecen la "gran colaboración ciudadana" que con el correcto uso de los contenedores colocados en el campo de O Naseiro facilitó la retirada de los residuos generados durante los cinco días de dicha fiesta. Los servicios municipales sacaron 10,7 toneladas de maderas, 5,25 toneladas de enseres voluminosos tipo sofás y colchones, y 38 electrodomésticos, entre ellos neveras o televisores, según los datos ofrecidos por el propio Concello.

La teniente de alcaldesa y responsable de Medio Ambiente, Míriam Bermúdez expresó su "máis sincero agradecemento" a los romeros por su "compromiso". En esta línea indicó que "grazas á colaboración cidadá foi posible apilar os enseres con orde na marxe da estrada, o que facilitou en gran medida as tarefas de recollida e limpeza posteriores ao evento".

A las cifras anteriores de residuos hay que sumar los que se retiraron cada día en los 80 contenedores de basura y los 3 de vidrio colocados en la zona, que fueron vaciados día a día.

Aumento de los servicios en la fiesta de O Naseiro

Señaló que el departamento que dirige realizó un barrido manual de las zonas comunes como son el campo de la fiesta. Bermúdez recuerda asimismo que los dos días siguientes a la finalización de O Naseiro se colocaron dos contenedores de 30 metros cúbicos para la recogida de madera, enseres voluminosos, y la recogida de electrodomésticos se realizó con un camión pequeño con plataforma, lo que permitió "manter a contorna natural do Naseiro en bo estado e evitar a acumulación de residuos", resaltó la teniente de alcaldesa.

Tras la romería de Viveiro llega la picaresca

Mírian Bermudez señaló también que el Concello detectó la aparición de algunos enseres que no estaban inicialmente en el campo, por lo que hizo un llamamiento a hacer un uso correcto del servicio municipal de recogida de voluminosos. Así, señaló sobre este particular que todo indica que "se están a depositar novos residuos que non pertencen ao evento, polo que pregamos á cidadanía que cese esta práctica e utilice correctamente o servizo de punto limpo ou a recollida de enseres a domicilio".