Antonio Navarrete, un dos históricos do Entroido de Viveiro, foi xuntando un arquivo fotográfico sobre esta celebración no municipio con "mil e pico" instantáneas cedidas de tódalas épocas, a máis antiga de 1911. E como o interesante non é ter as cousas, senón compartilas, decidiu crear a páxina de Facebook Carnaval de Viveiro na que vai publicando estas imaxes con moito éxito, posto que non deixa de recibir máis aportacións e tamén agradecementos. "O que teño non é meu, é do pobo, e eu desfruto vendo que á xente lle gusta este labor que estou facendo", recoñece.

Escenificación do Cason no 89. ARQUIVO NAVARRETE

Navarrete conta que empezou a reunir imaxes cando lle encargaron hai uns anos facer un vídeo sobre o Entroido de Viveiro e desde aquela conseguiu moitas máis. "Empecei a publicar as máis antigas, hai unha dun grupo de mulleres de 1911 e despois rondallas e comparsas que había nos anos 20 e 30", di sobre a evolución da páxina, na que intercala na orde cronolóxica outros álbumes "temáticos" entre os que destaca a escenificación do descubrimento de América, "co desembarco pola mañá, a comida e despois o desfile", cunha multitude de participantes. Tampouco faltan na páxina grandes personaxes que deu o Entroido de Viveiro, que moitos recoñecerán.

A comparsa máis antiga, de 1911. ARQUIVO NAVARRETE

O propio Navarrete é un fiel da celebración. "Xa o xoves de comadres, que en teoría era para as mulleres, eu case sempre me disfrazaba de muller cun compañeiro e saía. Tamén saía disfrazado coa muller o luns, o martes que era xa típico e o mércores", sinala o viveirés, que ademais é un dos imprescindibles do certame das Alpuxarradas xunto ao seu inseparable Manolito, co que forma Os dous de sempre. Este ano a saúde faille ser precavido pero non faltará á cita cos disfraces. "Todo o mundo está desexando que volvan as celebracións, tamén a Semana Santa, pero o Entroido é moi especial", apunta.