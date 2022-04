¡Que siga la fiesta de los derbis!

Uno de los derbis por excelencia en el deporte mariñano puede verse cada temporada en el baloncesto sénior masculino, con el enfrentamiento entre el Celtas de Foz y el CB Viveiro. Afortunadamente, ambos conjuntos consiguieron la permanencia en Primera Nacional hace pocos días y podrán seguir viviendo unos duelos de sana rivalidad que se vienen repitiendo desde hace más de tres décadas, aunque con algunas interrupciones debido a los cambios de categoría de alguno de los dos.

Los duelos disputados esta temporada cayeron del lado focense. En el primero, en Viveiro, el triunfo del Celtas fue por tres puntos, 48-51, y una semana después Marzán dictó sentencia para una nueva victoria del Macrocopia, esta vez por 68-54.

El Macrocopia Celtas fue el primero en sellar su continuidad en Primera tras una temporada en la que estuvo incluso a punto de meterse en la fase de ascenso, pero finalmente se quedó sin opciones en la penúltima jornada de la fase inicial y tuvo que disputar la de permanencia.

Adrián Suárez, directivo del Celtas y uno de los máximos responsables deportivos del club, se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el conjunto. "Se puede decir que hemos cubierto los objetivos, sobre todo el de consolidar la idea de ir renovando el equipo y realizando una transición. Han venido chavales jóvenes que se han adaptado como un guante y otros, como Brais o Alberto, han dado el paso adelante para convertirse en líderes indiscutibles del grupo, pese a su juventud", explicó.

Adrián Suárez también celebró la apuesta por Adrián Rodríguez Piti como entrenador. "Fue una decisión que tomamos un poco para ver cómo funcionaba tras la marcha inesperada de Armando. Nos cogió desprevenidos, pero nos salió de maravilla porque los jugadores han estado muy contentos trabajando con Adrián, que ha puesto de su parte para formar un grupo unido y comprometido", aseguró, con la esperanza de que todo el trabajo realizado esta temporada pueda aprovecharse para la próxima. "Creo que la mayoría de los jugadores tienen ganas de volver el año que viene y también tenemos chavales que lo están haciendo bien en juveniles y en cadetes y que nos garantizan un relevo generacional".

Suárez también quiso agradecer su apoyo a los aficionados que acudieron al pabellón de Marzán en buen número, algo habitual en el Celtas. "Nuestra máxima es darlo todo y hacer el mejor baloncesto posible para que la gente que viene a Marzán se lo pase bien y quiera volver. Creo que lo dimos todo, que es innegociable, y por momentos hicimos buen juego, aunque las lesiones nos lastraron en momentos puntuales", sintetizó.

Por último, celebró también la permanencia del CB Viveiro. "Tenemos una excelente relación y sé que lo han pasado mal por las lesiones. Tengo muchos amigos y creo que Viveiro no se merece tener un equipo por debajo de Nacional. Me encanta que podamos seguir disfrutando los derbis, sería una pena que se perdiesen".

Una temporada de sufrimiento en Viveiro

Mucho más sufrimiento necesitó el Club Baloncesto Viveiro para poder celebrar la continuidad en Primera. Después de una primera fase muy floja, en la que no sumó ningún triunfo en su casillero después de catorce jornadas, los de Carlos Novo fueron capaces de reaccionar en la fase de permanencia, con un arreón final que les permitió concluir con tres triunfos y tres derrotas, un balance suficiente para poder salvar la categoría.

El técnico del conjunto vivariense reconoce que no ha sido la temporada soñada, pero también era algo esperable por la escasa profundidad del plantel. "Ao final salvámonos porque fomos os menos malos. O día que acadamos a permanencia só puidemos contar con cinco séniors e dous xuvenís, pero o rival estaba na mesma situación, ou peor, que a nosa. É un exemplo do que foi a nosa tempada, todo un sufrimento".

El CB Viveiro incluso recuperó a antiguos jugadores como David Gómez de cara al tramo final de la temporada. "Tampouco puido axudarnos todo o que quixeramos porque se lesionou. Foi a típica tempada na que, cando as cousas parece que non poden saír peor, pois aínda pode pasar algo máis frustrante", analizó, explicando alguna situación que se dio y que casi envía al equipo al descenso: "Nun dos partidos máis importantes da tempada perdemos a dous xogadores dos de 30 minutos por encontro o mesmo día polo falecemento dun familiar directo. Foi todo un pouco caótico en xeral", recuerda.

Novo vio la permanencia casi más como una liberación que como una alegría y se la dedica a los jugadores: "Penso que mereceron darse unha satisfacción porque traballaron a tope e amosaron un grao de compromiso excelente durante toda a tempada. Alegreime sobre todo por eles", afirmó.

Tras esta temporada tan dura, Novo espera que la próxima sea mucho más llevadera y ve el futuro con optimismo, sobre todo porque espera contar con un equipo de juveniles, algo que echó de menos esta temporada. "Ter detrás un equipo de xuvenís parécenos fundamental para poder descargar aos séniors e para garantir que non imos ter os problemas e as dificultades que tivemos este ano para completar as convocatorias e que os xogadores non teñan que sufrir tanto", dice.

El técnico avanza que podría volver al equipo algún jugador. "Esperamos que algún dos que deixou de xogar queira volver xa que houbo algún que non acabou de decidirse despois de tantas incógnitas nos últimos tempos", dice, y abunda que "o coronavirus fixo moito dano porque tamén houbo xente que parou de xogar". En todo caso, confía en que la próxima temporada puedan "manter a case todo o bloque" y contar "con algunha peza a maiores" para contribuir a fortalecer el equipo vivariense.

Para el entrenador del CB Viveiro, la salvación del Celtas también supone también una gran noticia. "Creo que temos unha rivalidade moi sa que non queremos que se perda. Alédome moito polo Celtas e tamén por nós xa que os enfrontamentos entre os dous equipos sempre serven para darlle visibilidade a este deporte na comarca, algo que se necesita", concluyó Carlos Novo.