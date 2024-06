El Resu pondrá en Viveiro el "primer paseo de la fama del rock del mundo"

Casi con toda seguridad, el concierto de The Offspring en la medianoche del viernes ha sido el mejor de todo el festival, si los primeros espadas de hoy, especialmente Avenged Sevenfold, no entusiasman más a los fans del Resu. Mucha gente y las canciones siempre frescas de los californianos pudieron con una lluvia perenne. La gente aguantó hasta el final y todavía podría seguir media noche más con las descargas de la banda que capitanean Dexter Holland y Noodles. Desde el pasado año tienen un bravo batería, Brandon Pertzborn, de los mejores músicos que hemos visto en esta edición del Resu.

La última visita de The Offspring será de las que no se olvidan. X.L.

Lo necesitaban para revitalizar sus temas de siempre, unas canciones punk rock muy bien construidas que suenan infinitamente mejor en directo que en los discos. Y también para algunas versiones de otros mitos como las que ayer ofrecieron en Viveiro, entre ellas el 'Blitzkrieg Bop' de los Ramones, que el auditorio coreó. La pingona noche incluso llevó al guitarrista Noodles a arrancar los primeros acordes del archiconocido 'Smooth on the Water' de los Deep Purple, tratando de espantar con humor la 'fría Galicia'.

Fans al final del concierto, descansando y esperando otro. X.L.

Desde el festival acaban de anunciar que "Viveiro contará con el primer paseo de la fama del rock del mundo. Esta idea, en la que el festival y el Concello de Viveiro llevan trabajando desde hace meses, se hará realidad como el primer paso del camino de la vigésima edición de Resurrection Fest Estrella Galicia, la cual se celebrará en 2025".

Al estilo del Paseo de las Estrellas estadounidense

"El Paseo, al más puro estilo Paseo de las Estrellas en el hollywoodiense Los Ángeles, contará con una serie de baldosas estrelladas a las que pondrán nombre las bandas más relevantes que han actuado en el Resurrection Fest desde su primera edición en 2025. Aprovechando la última jornada de su actual edición, por la que habrán pasado más de 130.000 personas, el Festival comunicaba esta iniciativa como primer paso de la celebración de la que será su edición más importante hasta la fecha: la del año que viene", añaden.

Las tres primeras estrellas

"Tres estrellas -indican desde el Resu- ya han sido construidas y firmadas por sus artistas: aprovechando su paso por Viveiro en esta edición, Bring Me The Horizon, The Offspring y Megadeth ya conocen sus respectivos homenajes que pasarán a formar parte de la Villa de Viveiro para siempre, los trescientos sesenta y cinco días al año".

El festival afirma que por esta edición han pasado 130.000 fans hasta el momento

Sostienen que "lo largo del año este es seguirá construyéndose siendo el primer paseo de las estrellas del rock and roll del mundo. Porque por algo Viveiro, esta localidad marítima de apenas 16.000 habitantes, es uno de los epicentros del rock y del metal de toda Europa gracias a Resurrection Fest".

Tras el concierto de The Offspring

Dejaron una gran impresión en esta nueva visita (la primera vez fue en 2016) y pronto tendrán una estrella en el paseo de la fama musical que el Resu pondrá en Viveiro. Así podremos pisar de vez en cuando esos recuerdos.

Tras la lluvia de confetti. X.L.

Pero, ¿qué queda tras los conciertos? Aparte de barro y trozos de impermeables, como fue el caso ayer, después de la euforia aparecen abandonadas muchas prendas. En algunos festivales, incluso íntimas y diversos complementos pero al final del concierto de The Offspring, aparte del confetti había muchas gorras, sombreros, vasos de cerveza, tabaco, gafas, carcasas de móviles...

Gafas en el barro. X.L.

Gorro.

El tabaco

La carcasa del móvil.

Los servicios de limpieza encontrarán mucho y más interesante pero es sintomático que a los pocos minutos de abrirse las taquillas del festival ya hubiera documentos como el DNI perdidos en la ventanilla de objetos perdidos.

Envases.