"Hay que pelear por tu sueño"

Ainhoa Baldonedo Vila es una ribadense de 18 años, que este año inició en Salamanca el doble grado de Derecho y Criminología, unos estudios de seis años de duración para los que solo hay quince plazas en la universidad salmantina, una de las pocas que ofrece estas enseñanzas. Ainhoa tiene unas notas brillantes (9,95 de media en el Bachillerato) lo que le abrió las puertas para ser la receptora de una de las cincuenta becas que la fundación La Caixa ofrece por vez primera este curso para alumnos brillantes con menos recursos económicos, que en su caso le ha permitido poder estudiar una carrera.

"Si no fuera por estas becas no podría estar en la universidad", cuenta rotundamente la joven, que se anima a ponerle cara a su historia de superación "para que la gente sepa que existen estas becas y los que se encuentren en esta situación pueda solicitarlas y seguir con sus estudios", afirma Ainhoa, en relación con unas ayudas que se estrenan este año para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación universitaria. La mariñana es la única lucense becada por la entidad, que ayuda a estudiantes de 26 provincias.

MOTIVACIÓN. Fue su madre quien se enteró de la convocatoria de la beca por las noticias y la animó a presentarse, lo que hizo con mucha ilusión, pero con poca esperanza de que pudiera lograrla, pensando que seguro eran muchas las personas de toda España en solicitarla. 150 fueron los primeros seleccionados, para lo que además de las notas, Baldonedo tuvo que escribir una carta de motivación contando su historia y presentar cartas de recomendación de su centro académico, en su caso el IES Ribadeo Gamallo Fierros, donde estudió toda la secundaria. Una entrevista personal online, con un comité de evaluación externo, declinó la balanza en medio centenar de estudiantes, entre ellos la ribadense: "La entrevista fue lo peor y hasta le dije a mi madre que se marchara de casa. Pensé que iban a ser superestrictos, pero la verdad es que fueron muy agradables y se veía que eran personas que querían conceder la beca y luego nos dijeron que la selección fue muy difícil, porque todas las historias eran especiales", asevera.

"Al final, tener una renta baja supone un montón de dificultades, pero seguro que la vida del resto de becados tampoco ha sido fácil", manifiesta, relatando que la suya "no ha sido difícil, tampoco fácil, pero estoy contenta con ella y todo lo que me ha pasado ha servido para formarme tal y como soy", explica, recordando que "lo que no se puede es escudarte en las adversidades, sino que hay que pelear por lo que uno quiere, por tu sueño", algo que se ha convertido casi en el lema de su vida.

Ainhoa sueña con convertirse en jueza. "Desde pequeña, a raíz de mis circunstancias familiares me vi envuelta en ese mundo de los juzgados y lo que quiero es poder ayudar a las personas que se pueden encontrar en una situación injusta", alude reconociendo que en su ánimo está poder ayudar a los niños, porque ella sabe lo que es sentir bullying y diez años después sigue afectada por aquellos episodios.

Por ello, Derecho fue su opción desde siempre, que apostó por combinar con Criminología porque le gusta y cree que puede ser beneficioso a la hora de preparar las duras oposiciones para la judicatura.

VIDA DE ADULTA. Aunque lleva solo dos meses en Salamanca está encantada con su decisión de elegir la ciudad "que tiene una gran tradición universitaria" y feliz con sus compañeros del doble grado. "Es una gente fabulosa, con lo que hemos buscado hacer piña para ir a todas las clases juntos, porque este año ya son todas presenciales, por fortuna", recuerda sobre el resto de los alumnos, procedentes de diversas partes de España, con una mayoría de gallegos y de mujeres. "Solo tres de los quince alumnos son chicos y como somos cuatro de la comunidad ya les estamos enseñando algunas palabras en gallego", cuenta, encantada con su nueva vida, una vida de adulta, que apostó por llevar en un piso de estudiantes.

"Siempre he sido muy independiente y quería serlo completamente y gracias a la beca me he podido independizar y ser completamente autónoma. Soy yo misma quien gestiona mi dotación mensual y es una vida totalmente de adulta, que es algo que no todo el mundo puede decir", cuenta la joven, quien recalca que no le ha resultado complicado adaptarse a esta nueva vida. "Con la comida no tengo problema, porque ya sabía cocinar y es uno de mis hobbies y la verdad es que soy muy ordenada y no tengo problemas para las cosas de la casa", dice.

Ainhoa aún tiene tiempo de ir al gimnasio e insiste en que "lo importante es organizarse y querer" y aunque tiene y consulta las redes sociales, como es lógico en todas las personas de su edad, intenta gestionar el tiempo que les dedica y que nunca sea demasiado, al menos no tanto como el que dedica al ámbito social.

No oculta que asume una cierta presión, pues necesita buenos resultados académicos para seguir contando con la beca, aunque hace gala de mucha tranquilidad y advierte que es un tiempo en el que su propósito es "ser una esponja y poder empaparme de las experiencias para luego poder ayudar a la gente".