Francisco Fra: "Lo que más duele es lo que no se puede comprar"

El carpintero Francisco Fra, de San Cibrao, sufrió un incendio en su astillero a las 3.10 horas de la madrugada del pasado miércoles. Su hermano Fernando asegura que gente del pueblo ya se está presentando como voluntaria para ayudar en la reconstrucción.

¿Cómo se enteró de que su astillero estaba ardiendo?

Fueron los vecinos los que me llamaron y me informaron de que estaba ardiendo el astillero. Entonces ya vine rápidamente para aquí, y ya había un camión de bomberos pero después de ellos llegaron más. Si no llega a ser por ellos, ardía todo.

¿Cómo fue su reacción al ver el incendio?

El primer impacto llega cuando estoy en casa y me dicen que está ardiendo, en ese momento ya no sé ni qué pensar. Te vienen a la cabeza muchos pensamientos a la vez, sobre todo las cosas que tengo aquí y que pertenecían a mis antepasados, que no se pueden comprar en ningún sitio, y no hay forma tampoco de valorarlas.

Lo que más le puede doler es aquello que no se puede recuperar o comprar...

Claro, eso es lo que más me duele. Muchas veces la gente no es consciente del daño, porque yo estoy seguro de que fue provocado. Porque igual que en un monte cuando prendes fuego, sabes dónde empieza, pero no dónde acaba, y pueden llegar a morir personas o animales. Por lo que hay que tener un poco de respeto por lo que no es nuestro.

¿Cuál cree que puede haber sido la causa del incendio?

Que plantaron fuego desde dentro, y se puede ver claramente. Vino el equipo de investigación de la Policía y se puede observar que el fuego viene desde dentro, porque en las puertas del exterior se ve que la madera desde fuera esta intacta, mientras que por dentro está quemada.

¿Ha tenido alguna noticia reciente de la policía acerca de la investigación?

No, de momento no. Tenemos que ir porque hay que aportar cosas que puedan ayudar en la investigación, que la gente nos va comentando. Pero tampoco se puede acusar a nadie sin saberlo cierto.

¿Ahora ya están comenzando con la reconstrucción?

Sí, ahora toca recuperarlo. Ha habido mucho apoyo de la gente, de los vecinos y de todo el mundo, y es cierto que eso te da ese empuje para intentar recuperar el astillero.

¿El astillero aquí se entiende como un patrimonio del pueblo?

Sí, el astillero realmente es del pueblo. Forma parte del patrimonio de nuestro concello, de San Cibrao, de A Mariña, de Galicia, de España e incluso del mundo. Porque astilleros tradicionales como este quedan muy pocos. Astilleros que aún son de madera con esta forma y antigüedad no queda ninguno o muy pocos. Por eso es muy triste lo que ha pasado.

¿Cuánto estima que pueden tardar en reconstruir lo dañado?

Es muy pronto para saberlo, pero ojalá sea lo antes posible.