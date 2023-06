"O que máis me gusta é o peixe"

No IES de Foz lembran a Lucía Lema como "unha excelente alumna" do ciclo superior de Cociña, que rematou en 2014. Logo de distintas experiencias laborais que incluíron a dirección dos restaurantes Atlántico de Pepe Solla en Madrid, Valencia e Lisboa, a cociñeira volveu preto da casa e dende hai catro anos está no grupo Somos Abastos, que xestiona o comedor de empresa de Norvento Enerxía en Lugo. Ademais, vén de impartir un curso de cociña española nun instituto de Turquía dentro do proxecto Erasmus+ no que participa o IES de Foz.

"Foi unha experiencia moi enriquecedora, vin encantada e con moitos prexuízos quitados", sinala Lucía. Aínda que no instituto turco tiñan principal interese na paella, ela amosoulles que "a cociña española é moi diversa". "Ensineilles a paella que era o que buscaban, pero tamén que se pode facer fideuá con pasta. E despois o polbo á feira, merluza en salsa verde estilo vasco, empanada ou arroz con leite asturiano", comenta.

A Lucía Lema o que máis lle gusta cociñar "son os peixes" e dánselle moi ben as fideuás, especialmente "a negra de sepia ou de choco" que lle piden para facer no comedor do seu traballo, onde di que están "abertos a suxestións" dos traballadores e que non se poñen límites con ningunha receita. "Este é un proxecto superchulo, onde se busca moito a creatividade cun produto san que sexa de proximidade e de tempada", sinala.

Como norma xeral, os luns "só se come vexetais, case nada de proteína animal", os martes hai algún prato tradicional, "como os da casa, de culler", os mércores hai peixe e os xoves son temáticos, "pode ser un produto, unhas festas, unha comida dun país..." e o venres faise unha revisión do que sobrou os demais días "coa intención de aproveitar o máximo posible". Isto na comida do mediodía, á que acoden "entre 60 e 75 persoas", xa que a xornada empeza "cun almorzo e o acompañamento do café a media mañá con biscoitos ou torradas de pan". "É moi bonito porque cada día e cada semana é diferente", apunta a cociñeira, que tamén se encarga de comidas especiais, "máis de dirección" cando hai reunións de negocios ou eventos sinalados.

Logo de rematar no IES de Foz, Lucía Lema fixo as prácticas en Asturias e tivo o seu primeiro traballo en Las Sirenas. Despois entrou de prácticas con Pepe Solla, que lle confiou o seu proxecto Atlántico en Madrid, Valencia e Lisboa mentres durou, uns tres anos. Traballaría despois con outros cociñeiros como Jesús Almagro e Rodrigo de la Calle.

A receita ► Pinto, tomatiños confitados e allada

Ingredientes

Pinto, tomatiños, allos, aceite de oliva, loureiro, pementón doce de La Vera, herbas aromáticas, sal, vinagre de Xerez.

Preparación

Para a allada, confitamos nunha pota dúas cabezas de allo en aceite de oliva e engadimos unha folla de loureiro. Cando vexamos burbullas, retiramos do lume e engadímoslle o pemento doce, que non se queime. Deixamos tapado e repousando. Nunha bandexa do forno colocamos os tomatiños, aceite, dous dentes de allo e herba aromática e faise a 180º durante 12-15 minutos. Colamos a allada e engadimos un chorriño de vinagre de X erez. Quentamos un pouco. Para empratar poñemos unha base de allada, tomatiños confitados e colocamos, ao carón, o peixe. Esporeamos un chisco de sal.