¿Qué fue de... Xaime Vidaurrázaga?

Con ese apellido no extraña que muchos en Ribadeo le sigan conociendo como O vasco. Y eso a él le gusta. Hizo siempre gala de un carácter firme y los convulsos tiempos políticos de los años 80 le colocaron como alcalde de Ribadeo en 1983 tras asegurar a su esposa que iba a ser regidor solo cuatro años después de llegar a la villa ribadense. Y lo fue, en unas elecciones que aún se recuerdan a día de hoy.

"O que pasou", rememora Vidaurrázaga, "foi que na mesa de Vilaframil ‘desapareceron’ uns votos e AP recurriu á Xunta Electoral. Saíu o que había, pero faltaban eses votos, claro, que non se adxudicaban a ninguén. Despois López Braña (de AP) chegou a admitir nunha charla pública que, ante a dúvida, a Xunta Electoral decidíu darllos todos a AP. Con toda a cara. Así foi aquilo".

Pero mientras el recurso se resolvía, él tomó posesión de la alcaldía con el apoyo de Bloque y Coalición Galega "con outro follón, porque a votación é nominativa, e o concelleiro de CG, Miró, que estaba algo cabreado, en lugar de votar por min puxo que votaba polo PSOE. Pero o presidente da mesa, que era de AP, non o sabía e aceptouno. Case o matan os seus. Pero valeu, e fun alcalde mentras non se resolvía o recurso dos votos". De entonces recuerda con malestar cuando fue con el focense José Paz a hablar con Paco Vázquez "que era secretario xeral do PSOE para presentar un recurso ou algo, e nin sequera nos recibiu. Non tivemos nin o apoio dos nosos".

Incluso con tan poco tiempo le dio tiempo a hacer cosas: "Pois levei a luz ó Rato Vello, na Devesa, que non tiñan. Houbo que ir falar con dous donos de terreos para pasar o cableado, pero tiveron luz. E ademais fíxose un tramo de alcantarillado en Rinlo".

Recuerda con gusto cómo era tan desconocido "que fixen campaña porta a porta" y que se encontraba con gente que, en su presencia decía: "Quen é o vasco este que quere ser alcalde de Ribadeo?" E eu dicíalles: "Pois son eu. Pasoume varias veces".

Con una imagen muy particular, cuenta que en una reunión de Eduardo Gutiérrez con Fraga en el Parador "cheguei eu alí coa barba, as gafas... E díceme Fraga: ‘Hombre Enrique, ¿tú por aquí?’. Confundíume con López Veiga". Eso sí, lamenta mucho que no saliesen proyectos como el polígono en Vilaselán "que foi algo terrible para Ribadeo".

Tras ser desalojado de la alcaldía, siguió en política hasta el primer mandato de Rodríguez Andina. Dice que en su época "valeume para facerme algúns inimigos". Pero vivió tiempos "nos que se ía á política a traballar de verdade, non había intereses económicos, facías cousas polo pobo. Eu agora iso non o vexo". Y de su última etapa con Andina de alcalde, dice que le gustó "porque era moi movida. Había unhas broncas tremendas en case todos os plenos".