¿Qué fue de... Toni Deaño?

Cuando Toni Deaño se marchó a estudiar a Gijón y a Oviedo fue cuando entró en contacto con el mundo del teatro que en Ribadeo retomaría en 1985 con la agrupación cultural Francisco Lanza. Le tocó el paso de José Rico, que montó Albións y comenzaron a hacer obras en castellano para Asturias y en gallego para aquí "aínda que tamén as faciamos alí en galego, como Fridom Spik, de Jaureguizar".

Pero fueron andando los años y consiguiendo cosas asombrosas, como "a obra que montamos de El Viejo Pancho, El Jardín de las delicias, coa que chegamos ata Santander. En Asturias fíxose en moitísimos sitios e gustaba. El vivira en Navia, e había certa conexión".

Pero posteriormente el grupo teatral se deshizo para volver a formarse "e agora estamos con once persoas. Afectounos bastante o da pandemia, porque eramos bastantes máis. Estamos na rede Buxiganga e preparamos cousas para o Ribadeo Indiano outra vez, traballando para volver tamén con Martín e María Justo, da Escola de Música".

Pero al margen de esto, él reconoce que gran parte de su trayectoria estuvo vinculada al grupo de teatro que tenía la agrupación cultural Francisco Lanza "onde eu traballaba a medias con Chus Millares; realmente a min gustoume sempre máis interpretar que dirixir pero tocoume facelo e non me importa, pero por preferir, prefiro actuar".

Aunque prefiere interpretar a dirigir, le tocó hacerlo en varias ocasiones y reconoce que Ribadeo es un lugar con querencia por el teatro

Sabe que el terreno está abonado "porque Ribadeo sempre foi un sitio onde o teatro gustou. Houbo moita tradición incluso de zarzuela. Miña nai chegou a facer zarzuelas e ademais din que era das boas. Logo houbo o baleiro que xa se sabe pola guerra e o franquismo, e retomouse co grupo de Francisco Lanza, plantexado como unha forma de expresarse en galego a finais dos anos 70. Foi algo moi importante naquel momento coa presidencia de Eduardo Gutiérrez".

Como otra muestra de la trascendencia del teatro en Ribadeo recuerda el paso por la villa de La Barraca, la compañía de García Lorca "que estivo aquí facendo representacións varios días. Meu tío (Dionisio Gamallo Fierros), contábame que o recordaba perfectamente e que aínda que non falou con Lorca, si que o vía por alí traballando como un máis: axustando cousas, atornillando... facendo de todo".

También tiene palabras para recordar "unha época dorada na que viñeron por Ribadeo actores inmensos, nos 80 e 90, cando pasaron por aquí desde Luis Tosar a María Pujalte, Luis Zahera... A verdade é que Galicia é unha extraordinaria canteira de actores e actrices que son moi bos, cunha dicción excelente, moito mellor que case en calquera outro sitio". Él también la tiene, no para de leer y no para de actuar, aunque pide más gente joven en el grupo de ahora "porque de vinte ou así non temos".