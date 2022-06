¿Qué fue de... Raúl Río?

Siempre atento a su parroquia, Fazouro, Raúl Río lleva 24 años al frente de su asociación vecinal, un tiempo que dividió en dos etapas. Recuerda bien cómo llegó, a una reunión en la que ya había un presidente al que solo había que votar. Pero cuando fue la votación "eu falei alí un pouco e o curioso é que se votou e dos doce que eramos para votar eu saquei once votos. Quedeime tan cortado que non sabía que facer". Basicamente, se arremangó y empezó a aprender "porque non sabía nada de nada. Tiña que andar preguntando absolutamente todo. E así foi como empecei".

Luego fue viendo cosas "que sabía que se podían cambiar. Pequenos detalles cos que me fun metendo para mellorar a parroquia. Pero tamén o pasei mal, porque tiven malos momentos". Ahora los recuerda casi como si nada, pero cuando se amplió la Nacional 642 "había moitos problemas. A uns interesáballes que non subisen a estrada e a outros que non a baixasen. Chegaron a ameazarme e todo".

Otro problema gordo surgió al hacer la playa urbana de Burela con arena sacada de A Pampillosa: "Primeiro sacaron o que tiñan que sacar e bueno, ben. Pero logo volveron tentar sacar máis de segundas e entón xa non. Houbo unha reunión con todos os veciños e dixemos que non o autorizabamos. Arranquei a unha reunión e díxenlles que ían ter que pasar por riba do meu cadáver e do meu coche. Da reunión botáronme, pero a area non a sacaron".

Pero el que califica de problema gordo de verdad llegó con un amigo, el exalcalde Javier Castiñeira, "cando souben que querían poñernos a depuradora aquí. Nese momento eu non estaba na asociación. Pero ía no coche e oín ao conselleiro dicilo. Din a volta alí mesmo e reunín a xente. Volvín coller a asociación e efectivamente, unímonos e fixémolo a todo correr. Metín na directiva á miña filla, ao meu xenro... Todo para poder sacala adiante e así poder facer máis forza para loitar. E tamén o conseguimos". Eso sí, dice que todo aquello le dio "moitos problemas con Castiñeira, que curiosamente era un grande amigo meu". Pero el tiempo pasó y admite complacido que "agora segue séndoo. Así é a vida nestes casos... Pero é que non podes permitir certas cousas se estás á fronte dunha asociación así".

Algo parecido le tocó con las fiestas "que estaban moi devaluadas" y eso le cuesta porque "á xente non lle gusta colaborar coma antes. A xente meteuse na casa por culpa do covid e iso foi o motivo para que a xente non se mova, pero xa non se movían coa cousa ben. Nós fi xemos dous cortes de estrada e había máis veraneantes que nada. Os de aquí non cortabamos o paso nin dunha bici. E agora agardo que na Festa da Troita veña xente de Fazouro, pero non sei... Acabarán sendo todos de Madrid".