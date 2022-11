Que foi de... Orlando González?

Ten moitas historias que contar Orlando González e que non conta seguramente acostumado como está a ser discreto por imperativo profesional como médico de familia en Mondoñedo. Non o deixou nin cando foi alcalde, adicación pola que nunca cobrou pero que lle restou moito tempo, por iso agora di estar moi contento de poder dedicar máis tempo cos seus e así desfrutar dos netos.

Iso si, admite que pasar pola alcaldía da súa cidade, malia que veu de Uruguai, foi unha experiencia moi positiva "sobre todo polo goberno que fixemos co PSOE, con total entendemento nos dous mandatos".

Pero tamén con moitos atrancos "porque a situación económica que tiñamos era moi mala e non había cartos para facer case nada".

Malia compaxiñar a medicina coa alcaldía, di estar moi contento do trato cos veciños "porque sempre seguín en contacto con eles. Non sempre estás de acordo co que che din, iso é algo normal, pero gustoume moito".

Non lle agradou a burocracia: "Iso era o peor. Herdamos moitísimas débedas, tivemos cambios continuos de secretario porque non querían quedar aquí ao ver que a situación era difícil de xestionar e xeráronse situacións tan desagradables como cando non puidemos pagar un mes as nóminas dos traballadores. Houbo que suspender a comida de irmandade con Ferrol ou a da terceira idade porque se lles debían os cartos das de anos anteriores". E é que di que en canto chegaron atopáronse con que "as débedas a proveedores eran enormes. Tanto que non nos querían servir se non pagabamos antes e, ás veces, nin sequera así. Foi moi difícil de xestionar".

Lembra que lles axudou o paso do bipartito pola Xunta durante dous anos "e gracias a eles arranxouse a igrexa de Alcántara e os xulgados, pero cando voltou o PP non nos deu nada de nada e o trato con Feijóo foi nefasto". Conta como exemplo que "un día que tiñamos o irmandamento con Ferrol atópome alí a todos os alcaldes do PP que agardaban por el sen que a min nin me avisasen. Só un momento antes recibín unha chamada dicíndome que estaba a piques de entrar en Mondoñedo. Nin o recibín nin veu falar comigo".

El, a cambio, di que o seu entendemento co PSOE foi total: "Calquer xestión que tiña, sempre viña Modesto comigo –o portavoz do PSOE– e ao revés. Xa fose co bipartito a unha consellería do BNG ou a unha do PSOE. Nunca fixemos nada por detrás, sempre coas cartas sobre a mesa e por iso nos foi tan ben. Penso que fomos un exemplo".

Agora Orlando segue co seu traballo, militando no BNG "e de feito a agrupación local reúnese na miña casa, pero eu xa non digo nada. Que veñan os novos". Iso si: "De sabido o sabido, claro que repetiría. Foi unha honra ser alcalde de Mondoñedo".