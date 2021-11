¿Qué fue de... Orlando Expósito?

El Partido Comunista encontró en Viveiro otro lugar en el que renacer a finales de los 70. Ya estaba ahí Orlando Expósito, quien recuerda que cuando prepararon las elecciones municipales del 79 les sobraba gente para completar los veinte que necesitaban, pero "o único problema era que a xente non quería encabezar". Al final no se presentaron pero sí lo hicieron en el 83 encabezados por él mismo con Melchor Roel de número 2. La figura de Roel desde luego fue importante en su vida política porque con la crisis del Casón se pasó a la vida sindical y luego al PSOE, en un giro que marcaría incluso el destino de Viveiro.

De la época del Casón habla Orlando con algo de amargura: "Co tema do comité, tivemos unha reunión co Gobernador Civil, que aínda había. Era un home de UGT nomeado polo Goberno de Felipe González e que nos veu a dicir que bueno, que esa xente fixera algo que non debía facer. Eu díxenlle con toda claridade o decepcionado que estaba de que un representante dos traballadores actuase así. Penso que foi un dos episodios que fixeron que os sindicatos se afundisen, porque a día de hoxe xa non existen".

Vivió un Viveiro políticamente muy activo y él fue parte protagonista de una época en la que, admite, luchó a fondo contra César Aja

Otro episodio que le marcó fue la elección de César Aja como alcalde en un episodio que ahora admite que "foi un erro total". Recuerda bien aquella situación: "O PSOE sacara cinco concelleiros xa con Melchor Roel, nós 2, un o BNG e 2 Coalición Galega con Antón Casariego. Este confirmoume que me votaría a min como alcalde se o PSOE me apoiaba. Eu fun negociar co PSOE pero negueime a apoiar ao que era o seu número 1, unha persoa que fora un alcalde franquista e chegamos a un acordo, pero sempre que esa persoa non estivese. E non transiximos con iso por esa circunstancia do seu pasado vencellado a Franco, así que ao final cada un votouse a si mesmo e César Aja foi alcalde". Y añade: "Foi un erro total cunhas consecuencias que aínda se están a pagar a día de hoxe, cunhas hipotecas urbanísticas que xa nunca se van poder solucionar e que condicionou por completo o desenvolvemento de Viveiro. E iso veu daquel erro noso, de falta de miras".

Eso mismo pudo volver a suceder en 2003, pero para entonces Orlando Expósito ya tuvo claro que no "e aínda que a nosa xente decía que como iamos apoiar a Melchor Roel, que nos abandonara para irse ao PSOE, eu entendía que malia os desencontros con Roel, co que naquel momento eu nin sequera me falaba, non podía permitir baixo ningún concepto que César Aja seguise gobernando Viveiro, e fixemos alcalde a Roel aínda que a diferenza do BNG non quixemos entrar no goberno".

Después de eso vino el archifamoso episodio de un intento de compra de su voluntad que nunca se demostró "aínda que eu dígoche que o intentaron de todas as formas posibles. De todas! Foi algo terrible porque se me someteu a unha presión tremenda. A min e a xente da miña familia e do meu entorno. Pero mantivémonos firmes e desaloxamos ese home da alcaldía".

Ahora, con 79 años, admite que todo su recorrido político "foi moi enriquecedor porque realmente foi unha vida enteira dedicada á política e a Viveiro. E aínda que teño que recoñecer que non puiden facer o que quería, non renego desa etapa en absoluto". De la política de ahora dice que la sigue pero que "non me gusta en absoluto, non vexo que se faga gran cousa, aínda que están moi collidos pola herdanza do PP", aunque lo ve más relajado, paseando, con los amigos "e ata vou a algunhas viaxes do Imserso".