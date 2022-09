¿Qué fue de... Oliva Cabana?

Va Oliva Cabana recuperándose de un problema de salud que la obligó a interrumpir el periplo que tenía en la presidencia de la organización de la Semana Santa de Burela. Fueron cuatro años de los que dice estar "moi satisfeita. A verdade é que acabei moi contenta porque foron catro anos que me deron moitas satisfacións e porque as cousas foron saíndo máis ou menos ben".

Cuando llegó lo hizo porque "Burela iba quedar sen Semana Santa. A xente que estaba antes marchara e houbo unha reunión e ninguén quería collela. Pouco despois chamoume don Ramón, o cura, para pedirme que o collera porque Burela iba quedar sen Semana Santa. El foi un home moi voluntarioso que fixo moito e que ademais tiña moitas ideas. Díxenlle que si e puxémonos coa organización".

Lo primero que hizo fue crear su junta directiva y, con ella, a gente que les ayudaba. "Fomos organizándonos para poder ir facendo cousas e teño que dicir que estou moi agradecida porque me axudaron moito a preparar todo e gracias á xente conseguimos ir sacando adiante o que fixemos".

Y lo que consiguieron fue que Burela disponga de una Semana Santa con actos importantes aunque ella reconoce que en realidad es algo muy complicado "porque Burela ten pouca tradición e a realidade é que polo sitio onde estamos, moita xente ao mellor vai ver a de Viveiro, que está moi cerca, e prefiren ir alí. Esa é unha realidade, pero non quita para que nos esforzásemos, como tamén o están facendo agora, para facelo o mellor posible".

Una enfermedad apartó a Oliva de la presidencia de una asociación en la que dice que encontró gente que la apoyó con mucha fuerza

Por ese esfuerzo precisamente agradece que se haya podido sacar adelante todo de nuevo "despois do problema co covid, que foi un auténtico desastre. A verdade é que iso foi malísimo para todos porque estivo a punto de acabar con todo. Pero bueno, fomos saíndo e agora parece que se van retomando as cousas e iso tamén é bo para nós".

De esos cuatro años asegura que "foi unha experiencia que a min me gustou moito e desfruteina porque era algo que me gustaba facer. E daba traballo, porque había que falar con moita xente doutros sitios: de Ribadeo, Ferrol, Ortigueira, Viveiro... para que viñeran polos pregóns, e logo había que devolver as visitas, claro".

Es algo que no sabía "porque ata ese momento eu limitábame a ir con capuchón ou mantilla e xa está, pero había moito que facer e sen a xente que me axudou, non iba poder facer todo o que se fixo".

Sobre el relevo en la directiva cuenta aliviada que no fue ningún problema "porque xa había un grupo creado. Eu tiña unha compañeira que me axudaba e xa lle fun ensinando, así que o colleu e lévao estupendamente, sen problemas. E iso tamén me fai estar moi contenta".